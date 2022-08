Nachdem schon im Juli reger Betrieb am Flughafen von Mallorca geherrscht hatte, steigt im August die Zahl der Flugbewegungen noch einmal an und erreicht Vor-Corona-Niveau. Am ersten Augustwochenende sind gut 3.700 Starts und Landungen geplant. Sieben von zehn Flügen sind Auslandsflüge.

Wie die Flughafenbetreibergesellschaft Aena bekannt gibt, werden zwischen Donnerstag und Montag (4. bis 8. August) 3.754 Maschinen starten und landen, das sind nur elf weniger als zur selben Zeit im Rekord-Jahr 2019. Am Donnerstag (4.8.) wurden 909 Flugbewegungen gezählt. Stärkster Tag an diesem Wochenende wird der Samstag (6.8.) sein. Dann werden 1.048 ankommende und abgehende Flüge erwartet. Voraussichtlich kein Chaos Auf Ibiza sind am ersten Augustwochenende 1.638 Starts und Landungen geplant, das sind drei mehr als 2019, auf Menorca rechnet man mit 718 Flugbewegungen - einer mehr als am ersten Augustwochenende 2019. Trotz der vielen erwarteten Besucher dürfte es in Palma voraussichtlich auch an diesem Wochenende nicht zu solch chaotischen Umständen kommen, wie sie sich wiederholt an deutschen Flughäfen abgespielt haben. Tatsächlich haben die Verantwortlichen an Palmas Flughafen die Massenabfertigung gut im Griff. Hinzu kommt, dass an diesem Wochenende keine Streiks von Mitarbeitern von Fluggesellschaften auf spanischem Boden geplant sind. /somo