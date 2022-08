Wegen des Streiks der Easyjet-Piloten in Spanien mussten am Samstag (20.8.) am Flughafen Son Sant Joan auf Mallorca acht Flüge gestrichen werden. Das hat die spanische Gewerkschaft der Fluglinien-Piloten (Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, kurz Sepla) bekannt gegeben.

Die Annullierungen betrafen internationale Flüge im Zeitfenster 0 bis 12 Uhr von und nach London, Basel, Berlin und Köln/Bonn. Auch zu Verspätungen sei es in dem genannten Zeitraum gekommen. Grund ist laut der Gewerkschaft jedoch nicht nur der Piloten-Streik gewesen. Die acht Annullierungen an diesem Samstag summieren sich zu den 16 am vergangenen Freitag und den 36 während der ersten Streiktage am 12., 13. und 14. August hinzu. Damit liegt die Gesamtanzahl an Annullierungen seit Beginn des von der Gewerkschaft Sepla bei der Billigfluglinie ausgerufenen Streiks bei 60. /sw