Große Aufregung um die letzte verbliebene Corona-Maßnahme in Spanien: Nachdem mehrere Medien am Donnerstag (25.8.) behauptet hatten, dass die Maskenpflicht in Flugzeugen entfällt, stellt nun das Ministrium klar: Das stimmt nicht.

Auf Anfrage der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" erklärte ein Sprecher des Ministeriums, dass im Flugzeug weiter Maske getragen werden muss. Zuvor hatte eine Erklärung des Transportministeriums für Verwirrung gesorgt. Auch in anderen Bereichen bleibt die Pflicht Auch in Krankenhäusern, Gesundheitszentren und im öffentlichen Nahverkehr bleibt die Pflicht bestehen. Aus dem Ministerium hieß es, man werde diese Regel erst aufheben, wenn die zuständige Expertenkommission dies empfehle. Dies sei aber noch nicht der Fall. Am Flughafen und in Bahnhöfen darf man indes weiterhin auf das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes verzichten. /pss