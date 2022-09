Mallorca im TV: Urlaubsretter Peter Giesel ermittelt in Sachen Finca-Betrug auf der Insel In dem Format, das am Donnerstag (15.9.) um 20.15 Uhr läuft, geht ein Reporter Betrügern auf die Spur, etwa vermeintlichen Finca-Vermietern. Es handelt sich um eine neue Folge, in der der Zuschauer auch erfährt, auf welchen Portalen er besser nicht buchen sollte