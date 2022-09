Nach dem vom Bundestag beschlossenen neuen Infektionsschutzgesetz soll die Maskenpflicht im innerdeutschen Flugverkehr ab dem 1. Oktober entfallen. Wer sich allerdings über die Grenzen bewegt, also beispielsweise nach Mallorca fliegt, muss sich nach den Bestimmungen des Ziellandes richten. Nachdem mehrere spanische Medien zunächst Gegenteiliges berichtet hatten, stellte die spanische Zentralregierung inzwischen klar: An Bord von Flügen, die in Spanien starten oder landen, müssen Passagiere auch weiterhin einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Lediglich im Terminal des Flughafens dürfen Reisende auf die Maske verzichten, so wie auch bislang schon in Spanien.

Ab wann darf man die Maske absetzen?

Doch was bedeutet das in der Praxis für Passagiere auf Mallorca-Flügen? Dass sie die Maske auf dem Flug nach Deutschland ab der Grenze absetzen dürfen? „Wenn die Maskenpflicht nach dem 30. September auf Flügen von und nach Deutschland entfällt, dann werden wir dies auch so umsetzen. In anderen europäischen Ländern ist es ja schon Standard. Die Gäste können natürlich weiterhin freiwillig OP- und FFP2-Masken tragen“, so Tui-Sprecher Aage Dünhaupt. Falls die spanischen Behörden aber auf Spanien-Deutschland-Flügen eine Maske vorschreiben, werde man dies als Airline natürlich umsetzen. Derzeit warte man allerdings noch auf eine genaue Regelung zur konkreten Umsetzung in der Praxis für den beschriebenen Fall.

So reagieren die Airlines

Auch bei Eurowings und Condor heißt es, dass man sich natürlich jederzeit an alle geltenden gesetzlichen Vorgaben halten werde und nicht spekulieren wolle. „Selbstverständlich werden wir auch weiterhin die Entwicklungen in anderen Ländern wie zum Beispiel Spanien beobachten“, so eine Eurowings-Sprecherin. Die Airline Condor verweist zudem auf Experten. Grundsätzlich werde das Risiko, sich während einer Flugreise anzustecken, vom Robert Koch-Institut sowie weiteren Behörden, Virologen und Experten als extrem gering eingestuft. „Dies belegen auch mehrere Untersuchungen. Das liegt daran, dass die Luft in Flugzeugen anders als in anderen Situationen, von oben nach unten strömt. Zudem wird sie durch spezielle Hochleistungsfilter gereinigt“, so die Sprecherin weiter.

Nur enganliegende Masken schützen

„Wer ängstlich ist oder wer sich wirklich gut schützen will, der ist gut beraten mit einer Maske“, rät unterdessen Aerosolphysiker Gerhard Scheuch. Vor allem beim Einsteigen, vor dem Start und nach der Landung, also wenn das Flugzeug am Boden ist, sei die Aerosolbelastung im Flieger laut seiner Messungen höher. Während des Fluges werden die Maschinen dann deutlich besser belüftet. Zur Masken-Art sagt er, dass auch eng anliegende OP-Masken ziemlich gut schützen. „Sie halten meistens zwischen 70 und 90 Prozent der Aerosole zurück“, so Scheuch.