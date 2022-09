Kultur an 365 Tagen im Jahr: Wohl keine Insel der Welt kann Mallorca in Dingen Kultur- und Sportveranstaltungen das Wasser reichen. Beginnen wir mit dem kulturellen Angebot, dem reichen Kulturerbe Mallorcas: Der Programmkalender bietet bedeutende Musikfestivals, mit einem Klassik- und Jazzschwerpunkt, aber auch viel Rock und Pop. Klassische Konzerte wie die berühmten Neujahr- und Sommerkonzerte des Symphonieorchesters der Balearen, gleich mehrere Jazz-Festivals oder das große Mallorca Live Festival werden von spektakulären Opernaufführungen und Tanzveranstaltungen sowie aufsehenerregenden Theater-Events auf knapp 20 Theaterbühnen in ganz Mallorca ergänzt.

Übers Jahr und die Insel verteilt finden sage und schreibe 37 bedeutende kulturelle (Groß-)Events statt, unter ihnen die aufregende Opernsaison, klassische Konzertreihen und große Open-Air-Festivals mit internationalen Stars aus allen musikalischen Genres. Zwei Filmfestivals sorgen für Staraufgebote. Hochkarätige Kunst-Events bringen die neuesten Kunsttrend aus aller Welt auf die Insel.

Mallorca: ein Mekka für Kunst und Künstler

Insbesondere die Kunstwelt der Insel ist ausgesprochen facettenreich: Allein Palma bietet über zwei Dutzend Museen und Ausstellungsstätten in historischen Gebäuden wie Kirchen und Palästen und mindestens 16 Galerien. Die Nit de l'Art, Palmas Kunstnacht, findet international Beachtung. Jedes Dorf besitzt mindestens ein Museum, und Galerien renommierter Künstler lassen sich auch außerhalb Palmas in kleineren Ortschaften entdecken.

Dazu gesellt sich ein Kulturerbe von hohem Wert in Form von Baudenkmälern, archäologischen Ausgrabungsstätten, dem UNESCO-Welterbe des „Serra de Tramuntana“-Gebirges oder dem immateriellen Kulturerbe des „Gesangs der Sibylle“. Kein Wunder, dass Mallorca eine angesagte Destination für Kulturreisende aus aller Welt ist, bekannte Persönlichkeiten und berühmte Stars anzieht. Dass Mallorca von je her Künstler aus aller Welt anlockt, hat nicht zuletzt mit dem besonderen (inspirierenden) Licht der Insel zu tun, aber auch mit den vielen Möglichkeiten, an denen sich Kunstschaffende hier erfreuen.

Kulinarische Messen und traditionelle Volksfeste

Auch gastronomisch ist viel los: nicht nur aufgrund der Vielzahl hervorragender Restaurants – darunter gleich mehrere sterngekrönte – mit einheimischer und internationaler Küche, sondern auch im kulturellen Sinne. Inselweit gibt es über das Jahr verteilt rund 25 Messen, viele mit landwirtschaftlichem Hintergrund – wie beispielsweise die Weinmesse, die Aprikosen- und die Kräutermesse, die Olivenmesse oder die Feigen- und die Mandelmilchmesse. Eigentlich vergeht kein Monat – mit besonderer Konzentration im Frühling und Herbst – in dem nicht irgendwo auf der Insel eine Messe mit lokalen und saisonalen Köstlichkeiten stattfindet.

Doch auch Messen mit traditionellen Produkten wie die Töpfer- oder die Schuhmesse oder das stimmungsvolle Mittelalterfest erfreuen sich großer Beliebtheit. Genau wie die insgesamt zehn großen traditionellen Volksfeste mit ihren Prozessionen, Banketten, Tänzen und Live-Konzerten – darunter das Erntedankfest, die Schlacht zwischen Mauren und Christen oder zu Ehren der Heiligen Sant Antoni und Sant Sebastià – erlebenswerte Spektakel sind.

Sportparadies Mallorca

Werfen wir nun einen Blick auf die zahlreichen Sportevents auf Mallorca: Auch hier ist der Kalender rund ums Jahr so gut gefüllt, dass es eigentlich jeden Monat spannende Wettveranstaltungen und sportliche Events gibt. Die Schwerpunkte liegen beim Radsport, Triathlon und Running, aber auch im Golfsport und – wie sollte es auch anders sein auf einer Insel im Mittelmeer – im Wassersport, insbesondere durch eine Vielzahl an Segelregatten. Über das Jahr verteilt locken fünf Radrennen Amateur- und Profi-Radler nach Mallorca, sechs Triathlon-Wettbewerbe wie der Ironman Mallorca oder Mallorcas Olympischer Triathlon und fünf große Run-Events unter ihnen Palmas großer Marathon und der Halbmarathon in Magaluf machen die Insel zu einem Hotspot bei Fans des Laufsports.

Zu den bedeutenden Golfturnieren zählen die Mallorca Championships ATP 250, die Mallorca Golf Open und die Rafa Nadal Open by Sotheby‘s International Realty, um nur einige unter vielen Golfturnieren auf Mallorca zu nennen. Zu den wichtigsten internationalen Regatten gehören die Trofeo SAR Princesa Sofia, die Palma Vela, die Copa del Rey de Vela – bei der der spanische König mitsegelt – und die Regata Illes Balears Classics mit ihren historischen Segelschiffen. Nicht zu vergessen den Open Water Swim Wettbewerb Ende Mai. Was auch immer der eigene Lieblingssport ist, Mallorca bietet ein abwechslungsreiches und umfangreiches Sportprogramm für jeden Anspruch.

Optimales Klima und perfekte Infrastruktur

Auch hier verwundert es nicht, dass die Insel aufgrund ihrer sportlichen Traditionen weltbekannte Profi-Sportler hervorgebracht hat und ein begehrtes Ziel für Einzel- und Gruppensportler, Profis und Amateure sowie für Sportaufenthalte und Trainingslager ist. Oder einfach nur für Menschen, die sich gerne an der frischen Luft bewegen, die schwimmen, Rad fahren, wandern, reiten oder Tennisspielen möchten.

Das milde Klima Mallorcas sorgt ganzjährig für perfekte Bedingungen für Sport und Bewegung in der Natur – und die hervorragende Infrastruktur sowie die professionellen und spezialisierten Dienstleistungen tragen ihr übriges dazu bei, dass Mallorca eine echte Sportinsel ist.

Nähere Informationen mit den Kalendern zum Kultur- und Sportprogramm dieser wunderbaren, erlebnisreichen Insel finden Sie unter: www.mallorca.es