Der Oktober ist dank der Herbstferien Reisezeit für viele Deutsche, die nach Mallorca kommen wollen. Obwohl das Wetter im Herbst nicht mehr ganz so stabil ist, ist der Oktober ein toller Moment, um auf die Insel zu kommen. Die Hitze des Sommers ist gewichen, dennoch sind die Temperaturen mild genug, um an den Strand zu gehen. Aber auch für Radfahrer und Wanderer ist der Monat ideal. Aber was ist mit denjenigen, die weder baden, noch radfahren oder wandern wollen? Die MZ hat ein paar Tipps für verschiedene Aktivitäten im Mallorca-Urlaub.

Raus in die Natur

Berge oder Meer? Was andernorts zur Gewissensfrage in der Freizeitgestaltung wird, lässt sich beim Aufenthalt auf Mallorca ohne große Probleme verbinden, und das auch schon mal in ein und demselben Tagesausflug. Fast jede Bergtour auf der Insel hat auch grandiose Ausblicke aufs Meer zu bieten – und im Idealfall eine Erfrischung im Anschluss. Und an den Küstenabschnitten am Fuße der Berge sind auch viele der Buchten und Strände, an denen sich Mallorca von seiner wilden Seite zeigt.

Lust, in die Inselnatur abzutauchen? Wer eine Mallorca-Woche gern fernab von Altstadtrummel und Sonnenliege verbringen will, findet hier sieben Tipps für sieben Tage fernab der Zivilisation.

Urlaub mit Kindern

Der Urlaub auf Mallorca ist nur dann gelungen, wenn die Kinder danach noch lange Zeit von ihm schwärmen.

Dazu beitragen kann eine ganze Reihe an Aktivitäten, die speziell für Kinder ausgelegt sind. Unsere sieben Vorschläge für eine action- und ereignisreiche Woche:

Entspannt shoppen gehen

Traditionell einkaufen oder trendig shoppen – auf Mallorca gibt es die ganze Bandbreite, und nicht nur Palma hat etwas zu bieten. Eine Auswahl von sieben Möglichkeiten, den vielseitigen Einzelhandel der Insel zu erkunden.

Ab zum Strand

Stein- oder Sandstrand? Leicht zugänglich und daher ziemlich trubelig oder lieber mit weniger Badegästen, dafür aber mit einem längeren Fußmarsch? Soll der Hund auch im Wasser planschen oder die Kinder seicht einsteigen können? Lieber so viel Natur wie möglich drum herum oder eher ein großes Restaurant-Angebot in der Nähe? Die Strände Mallorcas sind extrem vielfältig. Für alle, die während ihrer Insel-Woche möglichst viele verschiedene playas besuchen und dabei alle Himmelsrichtungen abklappern wollen, haben wir sieben Tipps.

Tolle Dörfer besuchen

Malerische und authentische Dörfer gibt es so einige auf Mallorca. Gerade im Inselinneren. Denn hier sind die historisch gewachsenen Orte zu finden, die – anders als viele später entstandene Urbanisationen oder zugebaute Urlaubsorte an der Küste – ihren Charme bewahren konnten. Wir haben sieben Dörfer herausgepickt, die einen Besuch wert sind, gerade weil sie nicht jeder kennt. Und sie alle haben ein Alleinstellungsmerkmal.

Lecker essen gehen

Gutes Essen gehört zu Mallorca wie Sonne und Strand. Auf der Insel gibt mehr als 2.000 Restaurants inklusive neun Sterne-Restaurants. Daraus sieben Vorschläge auszuwählen, fällt nicht leicht. Hier ein kleiner, inselweiter Mix mit Restaurants von einfach bis nobel, von der Inselmitte bis zum Meer, fokussiert auf mediterran-mallorquinische Küche.

Luxuriös übernachten

Ob Hostal, Ferienwohnung, Drei-Sterne-Haus oder All-inclusive-Hotelburg: Auf Mallorca gibt es viele mehr oder wenig preisgünstige Unterkünfte. Wer es sich leisten kann oder sich einmalig etwas gönnen will, kann aber auch richtig feudal nächtigen. Die Insel verfügt über mehr als 50 Fünf-Sterne-Hotels. Manche davon würden sicherlich auch noch einen sechsten beanspruchen. So fällt die Auswahl nicht leicht. Wir haben sieben Optionen herausgesucht und beginnen mit einer vergleichsweise günstigen:

Warum nicht ein wenig Kultur

Kunst in Museen und Galerien, Konzerte in stimmungsvollem Ambiente, Einblicke in die ferne, prähistorische Vergangenheit oder ins 19. Jahrhundert. Diese sieben Anregungen machen Kultur-Liebhaber glücklich.

Ordentlich feiern gehen

So vielfältig wie Mallorca in Sachen Freizeitgestaltung und Erholungsmöglichkeiten ist, so divers ist auch die Partykultur. Eine Auswahl von sieben Hotspots für Feierwütige.

Spaß im Wasser

Ein perfekter Zeitvertreib an den wärmeren Tagen ist Wassersport. Diese sieben Vorschläge bieten Abkühlung und einen Adrenalinschub.