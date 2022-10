Wer in den kommenden Tagen zwischen Mallorca und Deutschland hin- und herfliegt, sollte eventuell wachsam sein, da es womöglich zu Flugausfällen kommen kann: Wie am Samstag (15.10.) bekannt wurde, hat die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit ihre Mitglieder bei Eurowings Deutschland zu einem dreitägigen Streik aufgerufen. Welche Mallorca-Verbindungen dieses Mal betroffen sind, war am Samstagnachmittag (15.10.) noch nicht klar.

Das ist der Streikzeitraum Betroffen sei laut einer Pressemitteilung der Zeitraum Montag (17.10., 0 Uhr) bis Mittwoch (19.10., 23.59 Uhr). Zudem liest man dort, dass nur Flüge von Eurowings Deutschland von dem Streik betroffen sind, nicht die von Eurowings Europe. Da Eurowings Deutschland aber auch Verbindungen nach Mallorca bedient, könnte es hier zu Verzögerungen oder Ausfällen kommen. Eurowings Discover, die von Frankfurt und München aus operiert, ist nicht von dem Streikaufruf betroffen. Eurowings bedauere die für Passagiere entstehenden Unannehmlichkeiten und unternehme alles, um die Auswirkungen der Streikmaßnahmen für Fluggäste so gering wie möglich zu halten. Über die konkreten Auswirkungen des Streikaufrufs wird die Airline zu einem späteren Zeitpunkt informieren, heißt es weiter. Das sagt die Airline Auf Nachfrage bei der Airline bestätigte eine Sprecherin, dass derzeit noch nicht klar ist, ob Mallorca-Flüge betroffen sind und welche womöglich nicht stattfinden können. Eine Antwort vonseiten der Fluglinie zu den Details soll es erst am Sonntag (16.10.) geben. "Aktuell laufen noch Gespräche. Es wird noch geplant", so die Sprecherin weiter. Der Flugplan für den Montag (17.10.) werde am Sonntag gegen 6 Uhr veröffentlicht, die Flugpläne für Dienstag und Mittwoch dann im weiteren Verlauf. Fluggäste bittet die Airline sich fortlaufend auf der Eurowings-Website über den Status ihres Fluges zu informieren. Fluggäste, deren Flug streikbedingt nicht stattfindet, finden auf der Website der Airline weitere Informationen zu Beförderungsalternativen und Umbuchungsmöglichkeiten. Darum geht es bei dem Streik Bei dem Streik der Piloten geht es um die Einführung eines neuen Manteltarifvertrags. Darin soll unter anderem die Entlastung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen durch die Reduzierung der maximalen Flugdienstzeiten sowie die Erhöhung der Ruhezeiten geregelt werden. Bereits Anfang Oktober waren wegen eines Streiks 40 Mallorca-Flüge ausgefallen. Welche Verbindungen betroffen waren, wurde erst einen Tag vor Streikbeginn bekannt. /sw ++++++ Diese Meldung wird weiter aktualisiert +++++++