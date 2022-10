Drei Tage lang dauert der Pilotenstreik, den die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit ausgerufen hat. Am Mittwoch (19.10.) ist der dritte Streiktag. Es fallen insgesamt 38 Flüge zwischen Mallorca und den deutschen Flughäfen aus. Zudem gibt es sechs Verspätungen.

Am Montag hatte ein Sprecher der Airline laut dpa angekündigt, dass Eurowings bei den Verhandlungen nicht nachgeben wolle.

Folgende Flüge sind am Mittwoch (Stand 10 Uhr) betroffen. Passagieren wird geraten, sich regelmäßig unter diesem Link über den Status ihres Fluges zu informieren.

Von Deutschland nach Mallorca

Berlin / Brandenburg:

8.15 Uhr EW6893

11.15 Uhr EW8590

Bremen:

/

Dortmund:

10.15 Uhr EW4098

18.10 Uhr EW6813

Düsseldorf:

7.30 Uhr EW9576

11 Uhr EW9574

15.15 Uhr EW9590 verspätet, neue Abflugzeit 16.05

16.15 Uhr EW9586

Dresden:

18.45 Uhr EW6803

Hamburg:

5.55 Uhr EW7590

6.25 Uhr EW7586

6.55 Uhr EW7580

10.05 Uhr EW7582

16.15 Uhr EW7588

Hannover:

/

Karlsruhe / Baden-Baden:

/

Köln-Bonn:

5.30 Uhr EW592

12.10 Uhr EW586

20.30 Uhr EW588

München:

11.35 Uhr EW1786

Münster / Osnabrück:

/

Nürnberg:

/

Paderborn / Lippstadt:

/

Stuttgart:

5.50 Uhr EW2584

6.15 Uhr EW2580

Von Mallorca nach Deutschland

Berlin / Brandenburg:

11.45 Uhr EW6892

14.40 Uh EW8591

Bremen:

/

Dortmund:

13.20 Uhr EW4099

Düsseldorf:

9.15 Uhr EW9585 verspätet, neue Abflugzeit 9.36 Uhr

10.40 Uhr EW9577

14.05 Uhr EW9575

19.25 Uhr EW9587

Dresden:

15.20 Uhr EW6802

Hamburg:

9.25 Uhr EW7591

9.55 Uhr EW7587

10.25 Uhr EW7581

13.35 Uhr EW7583

19.40 Uhr EW7589

Hannover:

14.44 Uhr EW6852 verspätet, neue Abflugzeit 17.37 Uhr

Karlsruhe / Baden-Baden:

/

Köln-Bonn:

15.30 Uhr EW587

21.10 Uhr EW593

22.45 Uhr EW599

23.35 Uhr EW589

Leipzig / Halle:

15.20 Uhr EW6800 verspätet, neue Abflugzeit 16.25 Uhr

München:

8.35 Uhr EW1787

8.35 Uhr EW1991 verspätet, neue Abflugzeit 10.54 Uhr

Münster / Osnabrück:

/

Nürnberg:

/

Paderborn / Lippstadt:

/

Saarbrücken:

8.05 Uhr EW6818 verspätet, neue Abflugzeit 8.42 Uhr

Stuttgart:

15.50 Uhr EW2585

21.15 Uhr EW2581

Darum geht es bei dem Streik

Bei dem Streik der Piloten geht es um die Einführung eines neuen Manteltarifvertrags. Darin soll unter anderem die Entlastung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen durch die Reduzierung der maximalen Flugdienstzeiten sowie die Erhöhung der Ruhezeiten geregelt werden.

In der Pressemitteilung liest man, dass die Fluggesellschaft in internen Meetings am Wochenende sehr deutlich gemacht hat, dass das bis zum Streik angebotene Entlastungspaket für Piloten (u.a. zehn zusätzliche freie Tage im Jahr bei drei Stunden verringerter Wochenarbeitszeit) die Grenze des wirtschaftlich Vertretbaren erreiche. "Entsprechend werde die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) mit ihrer unnachgiebigen Haltung kein noch besseres Angebot erstreiken, sondern mit ihrem Kurs nur zu erneuter Kundenenttäuschung und weiteren Millionenschäden beitragen", heißt es darin weiter. Eurowings bedauere die für Passagiere entstehenden Unannehmlichkeiten und unternimmt alles, um die Auswirkungen der Streikmaßnahmen für Fluggäste so gering wie möglich zu halten.

Bereits Anfang Oktober waren wegen eines Streiks 40 Mallorca-Flüge ausgefallen. Welche Verbindungen betroffen waren, wurde auch damals erst einen Tag vor Streikbeginn bekannt.