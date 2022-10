Es war eines der beliebtesten Fotomotive auf Mallorca: Eine Beton-Plattform, rund 15 Meter über dem türkisen Wasser der Cala Pi im Süden von Mallorca. Unzählige Influencer und solche, die es werden wollen, posierten in den vergangenen Jahren auf der Konstruktion - und brachten sich damit in Lebensgefahr.

Damit ist jetzt Schluss: Wie die zuständige Gemeinde Llucmajor gegenüber der MZ bestätigte, wurde die Plattform Anfang dieser Woche abgerissen. "Es hätte in unserer Verantwortung gelegen, wenn ein Unglück passiert wäre", erklärte Bürgermeister Eric Jareño. "Deshalb haben wir sie entfernt."

Vor über 30 Jahren errichtet

Seit wann genau die Plattform existierte, ist nicht bekannt. Die Gemeinde geht davon aus, dass sie vor über 30 Jahren von Fischern errichtet wurde. Per Kran holten sie damals die Fische aus dem Meer aufs Land.

Von der fotowütigen Meute wurde sie erst vor zwei bis drei Jahren entdeckt. Teilweise standen die Leute Schlange, um einen riskanten Schnappschuss zu ergattern. Auf einer Insel, auf der es gerade in den Sommermonaten häufig zu tödlichen Stürzen kommt, grenzt es an ein Wunder, dass an der ungesicherten Plattform nie was passiert ist.

Vor allem, wer sich in den Sommermonaten an der Cala Pi aufhielt, konnte immer wieder beobachten, wie Menschen über einen kleinen Weg links ab von den Treppen zu der bekannten Plattform spazierten – manchmal waren es sogar so viele, dass man sich in einer Schlange einreihen musste, um auch eines der beliebten Fotos zu ergattern.