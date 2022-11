Es war ein chaotischer Donnerstagnachmittag am Flughafen von Palma de Mallorca für rund 600 Passagiere, die mit der Lufthansa-Tochter Eurowings einen Flug nach Deutschland gebucht hatten sowie für die Belegschaft: Die Airline hatte bei vier Flügen von Palma in deutsche Städte die Sitzplätze doppelt verkauft, ohne böse Absicht, wie es hieß. Ein "IT-Fehler in der Schnittstelle des Buchungssystems" sei Schuld an der Panne gewesen, erklärte ein Sprecher der Fluggesellschaft der MZ. Er habe einen solchen Fall in zehn Jahren bei Eurowings noch nie erlebt. Das Problem sei inzwischen lokalisiert und derart behoben, dass es nicht wieder vorkommen sollte.

