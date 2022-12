Kommt es an den Weihnachtstagen zum Streik am Flughafen Mallorca? Die Gewerkschaft CCOO (Comisiones Obreras) hatte am Wochenende rund 10.000 Mitarbeiter der Airports in Spanien zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Konkret geht es um die Tage 22., 23., 30. und 31. Dezember 2022 sowie 6. und 8. Januar 2023.

Betroffen sind vor allem Mitarbeiter aus dem Kontrollzentrum, aber auch aus anderen Bereichen der Flughäfen. Die Gewerkschaft will den Flughafenbetreiber Aena mit den Warnstreiks dazu bewegen, die Bonuszahlungen für erhöhte Produktivität wiedereinzuführen, die mit der Pandemie ausgesetzt worden waren. In den Rekordjahren vor der Krise waren diese Zahlungen üblich. Die Ausschüttungen von Dividenden an die Aktionäre seien wieder aufgenommen worden, da sei es nur rechtens, wenn auch die Arbeiter ihren fairen Anteil bekommen, hieß es von CCOO. Bis zum 22. Dezember wird verhandelt Der Flughafenbetreiber zeigte sich auf MZ-Anfrage optimistisch, was den Streik angeht. "Bis zum 22. Dezember werden wir mit den Vertretern der Gewerkschaften und der Regierung sprechen, um eine Lösung zu finden. Damit soll verhindert werden, dass der Service für unsere Passagiere an den genannten Daten beeiträchtigt wird", erklärte eine Sprecherin. Der Flughafen von Mallorca hat in diesem Jahr wieder die Passagierzahlen des Rekordjahres 2019 verzeichnet. Im Hauptreisemonat August etwa gab es 28.838 Flugverbindungen auf Mallorca. Damit übertraf der Airport der Insel sogar den Flughafen von Barcelona um rund 1.000 Flüge. In dem Monat reisten 4,1 Millionen Passagiere, was leicht unter den Zahlen vom August 2019 liegt. Im September waren es 3,6 Millionen Passagiere, im Oktober immerhin noch rund drei Millionen.