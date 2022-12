Der für Weihnachten, Silvester und Anfang Januar angekündigte Streik an den Flughäfen in Spanien ist abgesagt. Das gab die Gewerkschaft Comisiones Obreras (CCOO) nach einer neuen Verhandlungsrunde mit dem spanischen Transportministerium am Mittwoch (14.12.) bekannt. Damit können auch Mallorca-Urlauber von einer weitgehend reibungslose Reise zu den Feiertagen ausgehen.

Bei dem Streit ging es um die im Zuge der Pandemie ausgesetzten Bonuszahlungen für erhöhte Produktivität. Nun hat es offenbar eine Einigung gegeben. Demnach sollen die betroffenen Mitarbeiter, vor allem jene in den Kontrollzentren der Airports, das Geld zu 80 Prozent mit dem Januar-Gehalt und zu 20 Prozent mit dem März-Gehalt ausgezahlt bekommen. Rund 10.000 Mitarbeiter waren zum Streik aufgerufen CCOO hatte am vergangenen Wochenende rund 10.000 Mitarbeiter der Airports in Spanien zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Konkret ging es um die Tage 22., 23., 30. und 31. Dezember 2022 sowie 6. und 8. Januar 2023. Die Gewerkschaft erklärte, die Medienberichterstattung über den angedrohten Streik habe genug Druck aufgebaut, um das gewünschte Verhandlungsergebnis zu erzielen. /pss