Wer halbwegs günstig nach Mallorca fliegen will, darf nur wenig Gepäck dabeihaben – das ist kein Geheimnis. Doch die Not macht sparfreudige Reisende erfinderisch. Auf der Social Media-Plattform TikTok kursiert nun ein Video von einer Urlauberin, die eine ganz neue Masche präsentiert, wie man doch mehr Gepäck mitnehmen kann, ohne teure Aufpreise zu zahlen: Einfach im Duty-Free-Shop am Airport zwei Plastiktüten für je 20 Cent kaufen und dann so tun, als ob es Einkäufe wären, die man bekannterweise zusätzlich zum normalen Gepäck mit an Bord nehmen kann. "Wir waren sehr nervös, aber es hat geklappt", erklärt die Nutzerin im Video, das bereits 2,5 Millionen Mal angeklickt wurde und über 125.000 Likes bekommen hat.