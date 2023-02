Schon zum dritten Mal verlost der Inselrat bei einer Aktion Hotel-Gutscheine – aktuell für auf Mallorca gemeldete Senioren und Rentner. Einst diente die zu Pandemie-Zeiten entstandene Aktion namens „Gaudeix l’illa“ dazu, den Tourismus wieder anzukurbeln. Nun ist laut Inselratspräsidentin Catalina Cladera das Ziel, Senioren mit der auf sie zugeschnittenen Aktion „Gaudeix l’illa sènior“ Freizeitaktivitäten zu bieten. Die Gutscheine beinhalten zudem sportliche Aktivitäten, um Bewegung im Alter zu fördern. Über die Fundació Mallorca Turisme werden dazu 2.250 bonos (für jeweils zwei Personen) an 4.500 Residenten verteilt. Letztere müssen entweder über 65 Jahre alt oder Rentner sein und das auch nachweisen können.

Dann können die Gutscheine eingelöst werden

Eingelöst werden können die Gutscheine zwischen dem 10. und 30. März für Hotelaufenthalte auf Mallorca (drei Tage beziehungsweise zwei Nächte, Halbpension inklusive). Auch sportliche Aktivitäten für die Teilnehmer sind jeweils inbegriffen. Die Aufenthalte müssen jeweils an einem Dienstagmorgen beginnen und dauern bis Donnerstagmittag an. Eine Ausnahme bildet der erste Zeitraum (10. bis 12. März), in dem die Gutscheine eingelöst werden können. Hier checken die Residenten am Freitag ein und am Sonntag wieder aus. Einer der Zeiträume fällt erstmals bewusst auf ein Wochenende, damit auch Familien teilnehmen können. Wer will, kann den Inselurlaub nach Absprache mit dem jeweiligen Hotel auch verlängern oder zusammen mit weiteren Personen anreisen.

Neben dem bereits genannten ersten Zeitraum stehen drei weitere zur Auswahl: 14. bis 16. März, 21. bis 23. März und 28. bis 30. März. Welche acht Hotels mit mindestens drei Sternen teilnehmen, steht noch nicht fest. Sie befinden sich aber in Palma, der Tramuntana sowie dem Raiguer, Migjorn, Pla und Llevant, decken also die ganze Insel ab. Die Teilnehmer der Aktion müssen lediglich 50 Euro für Aufenthalt und Aktivitäten beisteuern (Nachmittags-Snack und Abendessen sind inbegriffen). Den Rest finanziert die Fundació Mallorca Turisme mit 200 Euro pro Aufenthalt. Die Aktion kostet den Inselrat 450.000 Euro.

Bewerbungsschluss: 10. Februar

Noch bis zum 10. Februar können sich Interessenten auf der Website gaudeixsenior.com einschreiben. Die Gewinner werden per Losverfahren gezogen und von den jeweiligen Hotels benachrichtigt. Im Anschluss können sie mit dem Personal der Einrichtungen Details bezüglich ihres Aufenthalts klären. Bei der Online-Bewerbung müssen Interessenten zunächst Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, NIE (DNI), Wohnort, Postleitzahl und Handynummer eintragen. Darunter dann bitte beide Seiten des NIE-Kärtchens und gegebenenfalls den Rentennachweis hochladen und noch angeben, ob man über oder unter 65 Jahre alt ist. Am Ende noch die Häkchen bei „política de protección de datos“, „cláusulas legales“ und „declaración responsable“ setzen und auf „registrarse“ klicken.