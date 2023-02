Bei der Lufthansa ist es am Mittwochmorgen (15.2.) zu einem massiven IT-Ausfall gekommen. Seit dem Morgen waren die Computersysteme unter anderem für das Boarding nicht mehr betriebsbereit. Man arbeite intensiv an einer Lösung, erklärte eine Sprecherin in Frankfurt. In der Lufthansa-Zentrale am Flughafen kam ein Krisenstab zusammen.

Mehr zum Thema Mallorca-Urlauber aufgepasst: Großer Streik an deutschen Flughäfen angekündigt