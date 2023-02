Sie waren eigentlich nur für zwei Nächte nach Mallorca gekommen, um den 40. Geburtstag von Mutter Ingrid zu feiern. Daraus wird nun für Familie H. aus dem mittelfränkischen Ansbach wegen des Nebelchaos am Flughafen von Palma de Mallorca am Mittwochvormittag (22.2.) eine weitere Nacht auf der Insel.

Gebucht hatte die fünfköpfige Familie den Ryanair-Flug von Palma nach Nürnberg mit Abflugzeit 9.15 Uhr. Der dichte Nebel auf der Insel hatte allerdings dazu geführt, dass zahlreiche Flüge am Morgen und am Vormittag stark verspätet abhoben oder ganz gestrichen wurden. "An der Anzeigetafel stand hinter fast allen Flügen entweder cancelled oder delayed", erzählt Ingrid H.

Zunächst gab es eine kleine Odyssee durch den Flughafen, zweimal wurde die Familie mit ihren drei Kindern im Alter zwischen 6 und 10 Jahren zu anderen Flugsteigen gebeten. Als sie dann scheinbar am richtigen Gate anstanden, gab es eine Durchsage auf Englisch. "Die Ansage war, dass unser Flugzeug noch auf Ibiza steht und es nicht klar ist, wann wir starten können", berichtet Ingrid H.

Ersatzflug einen Tag später gebucht

Wann genau die Maschine auf Ibiza in Palma eintreffen würde, war lange Zeit unklar, bis es dann hieß, es könne mindestens 15 Uhr werden - und damit rund sechs Stunden nach der geplanten Abflugzeit. Wenn es denn überhaupt noch am selben Tag zurückgehe. Die Verbindung war nämlich zwischenzeitlich von der Anzeigetafel genommen worden. Viel mehr Info war von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Schalter nicht zu bekommen. Immerhin stellte Ryanair kostenlose Getränke für die betroffenen Fluggäste bereit.

Die H.s entschieden sich daraufhin dafür, ohne Aufpreis einen Ersatzflug für Donnerstag zu buchen. "Wir wollten schließlich nicht den ganzen Tag am Flughafen verbringen. Unser Mietauto und unser Hotelzimmer standen glücklicherweise noch zur Verfügung."

Auch am Nachmittag noch Verspätungen

Etwas weniger entspannt sah die Sache laut der H.s ein anderer Passagier, der unbedingt am Mittwoch noch über Barcelona nach New York reisen musste. "Aber auch er erfuhr nicht viel mehr, als dass zum Zeitpunkt seiner Frage seine Maschine in die USA noch in Barcelona stand", sagt Ingrid H.

Der Nebel verzog sich zwar am späteren Vormittag langsam, die aufgestauten Verspätungen führt aber dazu, dass auch Flugzeuge am Nachmittag erst mit teils stundenlanger Verzögerung von Son Sant Joan abheben können. Mehrere Maschinen mussten einige Zeit lang über Mallorca kreisen, bevor sie dann doch nicht landen und auf andere Flughäfen umgeleitet werden mussten.