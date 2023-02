Nach dem Nebelchaos am Mittwoch (22.2.) mit zahlreichen verspäteten Flügen am Flughafen von Palma de Mallorca gibt es auch am Donnerstag noch Probleme mit Verspätunge n. Erneut war schlechte Sicht wegen Nebels vorhergesagt, allerdings sollte es keine derart dichten Nebelbänke geben wie am Vortag.

Normalerweise wäre Nebel auf dem Airport auch kein Problem, weil der Flughafen von Palma über ein automatisches Landesystem im Fall schlechter Witterungsbedingungen verfügt. Doch derzeit wird dieses System ausgetauscht und gegen ein besseres ersetzt, wie der Regionalsender IB3 berichtet. Deshalb fällt das Leitsystem laut der spanischen Flughafenverwaltung Aena rund zwei Monate aus. Flugzeuge können bei dichtem Nebel nicht in Palma landen. Vor allem ankommende Flugzeuge betroffen Am frühen Morgen des Donnerstags lief der Flugverkehr in Son Sant Joan weitgehend geregelt ab. Einige wenige Flüge, etwa nach Düsseldorf, wiesen aber größere Verspätungen auf. Die überwiegende Mehrheit der Verbindungen hob pünktlich ab. Anders sah es bei den Ankünften aus: IB3 berichtet von 19 verspäteten Landungen in Palma. Am Mittwoch war es am Morgen und am Vormittag zu einem regelrechten Verspätungschaos gekommen. Mehrere Maschinen hoben aufgrund des Nebels erst viele Stunden nach der geplanten Abflugzeit ab. Ankommende Flugzeuge konnten teilweise nicht in Palma landen und wurden nach Ibiza oder Barcelona umgeleitet. Acht Flüge mussten storniert werden. Eine Familie aus Mittelfranken sollte rund sechs Stunden auf ihren Flieger warten und buchte kurz entschlossen auf den nächsten Tag um.