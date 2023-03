Wie Deutsche das erste Romantik-Hotel auf Mallorca eröffneten

Keine Frage: Schon von außen ist das Landhotel Principal Son Amoixa ein Hingucker. Ein Gutshaus aus dem 16. Jahrhundert, mitten in der Natur bei Manacor gelegen, mit einladender Sonnenterrasse und kleineren Nebengebäuden. Es versprüht jenen Charme vom traditionellen Mallorca, der an der Küste kaum noch zu finden ist. Auch im Inneren zieht sich der Stil weiter durch: Warme, indirekte Lichter, leise Musik und ein gut abgestimmter Mix aus modernen und alten Deko- und Bauelementen sorgen für entspannte Stimmung in gehobenem Ambiente.

Genau das, was viele der auf Mallorca herbeigesehnten Qualitätstouristen wünschen. Allein: Unterkünfte wie diese gibt es im ländlichen Mallorca mittlerweile zuhauf – seit Jahren sind hoteles rurales im Aufwind, übertrumpfen sich geradezu in ihrem Streben nach Authentizität und Luxus. Sich da abzuheben, ist gar nicht so leicht.

Mallorca durch Zufall

Das weiß Ulrich Haupt nur allzu gut – oder hat es erfahren müssen. Zwei Jahre ist es her, dass der gebürtige Nordhesse, der schon lange in Bayern wohnt, aber auch ein Zweithaus in S’Aranjassa bei Palma hat, die alte possessió bei Manacor kaufte – samt 120.000 Quadratmeter großem Grundstück und der Lizenz, das Landgut als touristische Unterkunft zu nutzen. „Die Vorbesitzer, ebenfalls eine deutsche Familie, hatten es schon Mitte der 90er-Jahre für Gäste umgebaut“, so Haupt. Doch dann wollte die Tochter das Landhotel nicht übernehmen, die Pandemie tat ihr Übriges, und so verkauften die Vorbesitzer 2021 an die Familie Haupt.

Nicht, dass Ulrich Haupt erfahren im Hotelgewerbe war. „Um ehrlich zu sein, bin ich ein totaler Quereinsteiger“, sagt er. Doch es sei schon lange sein Traum gewesen, ein Landhotel im Süden zu eröffnen. Und spätestens, seit er 2017 seine Medizintechnik-Firma gewinnbringend verkaufte, hatte er auch das nötige Kapital dafür. „Wir schauten uns in verschiedensten Destinationen um. Dass es dann Mallorca wurde, war eher Zufall. Aber ich habe es nicht bereut, zumal die Fluganbindung nach Deutschland einmalig ist.“

Mediterrane Küche im Pferdestall

Da standen die Haupts also –neben Vater Ulrich unterstützt auch sein 26-jähriger Sohn Philip, der an der Ascenso-Hochschule in Palma Tourismus studiert – mit einem gut erhaltenen, aber doch renovierungsbedürftigen Landhotel, das zwar auf viele Stammkunden zählen, aber doch etwas frischen Wind gebrauchen konnte. „Von der ersten Idee, direkt zu eröffnen, kamen wir schnell ab“, sagt Ulrich Haupt. Also nahm er nochmals viel Geld in die Hand, um alles nach seinen Vorstellungen umzugestalten und verschob die Wiedereröffnung aufs Frühjahr 2022.

Bereitwillig führt Haupt die MZ über das Gelände und gewährt Einblicke in die 16 Zimmer mit privaten Terrassen ins Grüne, in die Turmsuites, den privat mietbaren Saunabereich, in den Gemüsegarten, in dem Auberginen und Salat neben Orangen-, Zitronen- und Limettenbäumen wachsen, und in den Restaurantbereich, der in den ehemaligen Pferdeställen untergebracht ist. Wo früher die Nutztiere nächtigten, können heute die Gäste mediterrane Küche genießen, überwiegend mit Bioprodukten von hier. Die Karte ist übersichtlich, aber ansprechend. „Wir werden sie weiter ausbauen, neben unserem Chef Juan Ballester haben wir zwei neue Köche eingestellt“, sagt Haupt.

Besondere Vermarktung

Alles wirkt durchdacht, professionell, und gleichzeitig angenehm familiär – zumal viele der Angestellten übernommen wurden und bereits seit Jahrzehnten dabei sind. Aber auch das trifft auf viele der Landhotels zu, die sich auf Mallorca behaupten.

Die Idee, auf eine ganz besondere Vermarktung zu setzen, kam Ulrich Haupt im vergangenen Oktober eher spontan im Gespräch mit einem Hotelier in Bayern – und dürfte so simpel wie zielführend sein. Ganz nach dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“, bewarb sich Haupt mit seinem Landhotel bei dem international agierenden Werbezusammenschluss „Romantik Hotel AG“ um eine Mitgliedschaft.

Imagewandel für Mallorca

Er reichte Fotos seines Landhotels bei Manacor ein, beschrieb die Philosophie der Unterkunft. Tatsächlich passt sie gut zu dem, was die Romantik-AG auf ihrer Internetseite anpreist. Es gehe um „einzigartige Hotelkonzepte“, im Vordergrund stünden „besondere regionale Verbundenheit“, „hochwertige Produkte von lokalen Lieferanten“ und „nachhaltiges Wirtschaften“, ist auf der Homepage zu lesen. Gespickt ist der Internetauftritt mit Fotos von Schlössern, Landhäusern, Weingütern und Boutique-Hotels in zehn europäischen Ländern. Eine Werbegemeinschaft, die sich gegenseitig stärken will und rund 200 Unterkünfte einschließt.

Die Zusage kam im Dezember, seit Februar ist das Principal Son Amoixa offiziell ein Romantik-Hotel – das erste in ganz Spanien. „Wir bezahlen einen Mitgliedsbeitrag, dafür werden wir aktiv von der AG beworben“, so Haupt. Er glaubt, dass das nicht nur seinem eigenen Betrieb guttut, sondern auch der Insel. „Mallorca braucht einen Imagewandel. Noch immer haben viele nur den Ballermann im Kopf.“ Trotz der großen Auswahl an Unterkünften für Qualitätstouristen. Je mehr Aufmerksamkeit diese erlangten, desto besser.