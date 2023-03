Die Flugpreise nach Mallorca steigen. Dass Billigflüge angesichts der gestiegenen Energiekosten und Umweltfolgen weder machbar noch vertretbar sind, ist immer mehr Menschen bekannt. Das Meinungsforschungsinstitut YouGov hat im Februar eine von der Fluglinie Eurowings in Auftrag gegebene Studie durchgeführt. Dabei wurden 2.098 Personen in Deutschland gefragt, welcher Preis für eine Reise auf die Insel angemessen ist.

200 Euro sind in Ordnung, sagen 73 Prozent

73 Prozent der Teilnehmer erklärten, sie hielten 200 Euro für ein Flugticket für angemessen. Acht Prozent wären sogar bereit, mehr zu zahlen. Zwölf Prozent hingegen wollen nicht mehr als 50 Euro bezahlen.

Auch das Thema Nachhaltigkeit wurde im Rahmen der Umfrage angesprochen: In der Umfrage gaben 49 Prozent der Teilnehmer an, bereit zu sein, mehr zu zahlen, um nachhaltiger zu fliegen. Für 25 Prozent wäre ein Aufpreis von fünf biszehn Prozent denkbar, acht Prozent würden sogar mehr als zehn Prozent zahlen.

Diese Services sind beliebt

Ebenfalls wurde gefragt, welche Services an Bord die Befragten am meisten schätzten. Am beliebtesten waren hier ein großes Gepäckstück bis 23 Kilogramm (39 Prozent), flexibles Umbuchen (32 Prozent) und ein freier Mittelsitz (24 Prozent). /pss