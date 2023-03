Aufregung in den sozialen Netzwerken: Eine Twitter-Nutzerin von Mallorca wirft der Fluglinie Vueling vor, dass die Preise von Flügen aufs Festland mit dem geltenden Residentenrabatt von 75 Prozent teurer sind als ohne.

Plötzlich ging der Preis nach oben

Die Nutzerin erklärt, sie habe eine Flugreise von Palma nach Barcelona für den 13. April um 22.10 Uhr buchen wollen. Der Preis für das Ticket betrug 6,99 Euro. Als sie die Suche mit Anwendung der Ermäßigung für Residenten wiederholte, ging der Preis plötzlich nach oben: 8,54 Euro sollte das Ticket kosten. Zwar immer noch günstig, aber alles andere als 75 Prozent weniger, wie die Regelung vorsieht.

Die Rückreise sollte am 16. April um 6.30 Uhr stattfinden. Hier wiederholte sich das Phänomen: Ohne Residentenrabatt verlangte die Airline 12,99 Euro für die Reise, bei Anwendung der Vergünstigung waren es plötzlich 16,72 Euro.

Auf Anfrage der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" erklärte die Airline, dass so ein Fehler schon mal vorkommen könne, wenn es sich um Flüge mit einem besonderen Rabatt handele. Allerdings seien dies Einzelfälle. In wie vielen Fällen denn so etwas in der vergangenen Zeit passiert sei, sei nicht zu ermitteln, führte die Airline weiter aus. Wenn sich Kunden über einen solchen Fall beschwerten, würde man aber immer den günstigeren Tarif anwenden. Man arbeite zudem daran, das Problem noch im Laufe dieser Woche zu lösen. Die Beschwerden hätten sich in Grenzen gehalten.

So schummelt Vueling beim Residentenrabatt

Was auffällt: Laut Gesetz sind die Fluggesellschaften verpflichtet, beim Buchungsprozess zunächst den regulären Flugpreis anzuzeigen und erst im nächsten Schritt die Möglichkeit anzubieten, den Residentenrabatt anzuwenden. Diese Regelung dient vor allem der Transparenz. Tatsächlich aber muss man bei einer Buchung bei Vueling – wie bei vielen anderen Airlines – erst den Residentenrabatt beantragen und bekommt dann die Preise angezeigt. So kann man tatsächlich nur die korrekte Anwendung des Rabatts überprüfen, wenn man zweimal nach dem gleichen Ticket sucht.