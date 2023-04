Dass es noch 2023 nach Mallorca in den Urlaub gehen soll, steht schon fest. Ebenso, zu welcher Jahreszeit. Doch wann ist in diesem Jahr der beste Zeitpunkt, um die Flüge zu buchen? Lieber weit im Voraus oder eher spontan? Und gibt es einen Tag, an dem Flüge prinzipiell günstiger sind als an anderen? Wir haben nachgefragt.

Groben Reisezeitraum für den Mallorca-Urlaub festlegen

Familien mit schulpflichtigen Kindern sind beim Reisen im Normalfall an die Schulferien gebunden. Kinderlose Reisende und solche, die etwa nicht als Lehrer arbeiten, können den Reisezeitraum oft flexibler bestimmen. Dennoch sollten auch sie bei der Suche nach dem Reisedatum die in den einzelnen Bundesländern geltenden Schulferien beachten. Laut Kerstin Heinen vom Deutschen Reiseverband lohnt es sich etwa, zu schauen, ob ein anderes Bundesland mit einem Flughafen in der Nähe im gewünschten Zeitraum noch keine Ferien hat.

Flug nach Mallorca: Diese Zeiträume und Tage sind besonders beliebt

Wenn zu den Schulferien wie etwa an Ostern noch Feiertage kommen, ist die Nachfrage besonders hoch, was sich wiederum bei den Preisen bemerkbar macht. Heinen rät zudem, nicht an einem Freitag oder Samstag beziehungsweise direkt am ersten Ferientag in den Urlaub zu fliegen. Außerdem sollte man nicht genau eine Woche weg sein. Besonders beliebt sei vor allem von Samstag bis Samstag. Wegen der hohen Nachfrage sind die Preise entsprechend.

So sehen die Preise für Flüge nach Mallorca aktuell aus

Ostern einmal ausgenommen, liegen April, Mai und Juni laut Annika Hunkemöller von der Plattform urlaubsguru.de aktuell preislich noch im Rahmen. „Je näher der Hochsommer rückt, desto teurer wird es.“ Beim deutschen Reiseveranstalter FTI stimmt man ihr zu: „Nach Ostern bis Juni lassen sich noch Angebote mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis finden“, so der Produktmanager und Verantwortliche für die Länder Spanien und Portugal, Carlos Moreno. Ein Unternehmenssprecher der Plattform weg.de rät, „(wenn möglich), in den Herbstmonaten wie September und Oktober zu reisen, wenn die Insel weniger gefragt und weniger überfüllt ist und das Wetter immer noch zum Schwimmen einlädt“. Zusammenfassung: möglichst in der Nebensaison, nicht über die Feiertage und direkt nach den Schulferien in den Urlaub fahren.

Mallorca-Urlaub: Genaue Flugdaten

Auch den genauen Wochentag und die Uhrzeit der Flüge sollten Reisende dann mit Bedacht auswählen. „Viele Fluggesellschaften berechnen einen Wochenendzuschlag für Flüge am Freitagabend, Samstag und Sonntagabend. Wer zwischen Montag und Donnerstag oder früh am Tag reist erhält daher möglicherweise einen günstigeren Tarif“, so der Unternehmenssprecher von weg.de.

Dienstags und mittwochs ist der Flug nach Mallorca besonders günstig

Das Online-Reiseunternehmen Skyscanner untersucht jedes Jahr anhand von Millionen von Datensätzen, wie Urlauber die größtmögliche Ersparnis bei ihrer Flugbuchung herausholen können. Laut der jüngsten Analyse sparen sich deutsche Reisende bei der Flugbuchung durch die Wahl des günstigsten Reisetags im Schnitt 89 Euro pro Person. Zudem habe sich herausgestellt, dass man fast immer dienstags (in wenigen Fällen mittwochs) im Juni, Juli und August von verschiedenen Flughäfen aus (Berlin, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München) am billigsten nach Mallorca kommt. Zu beachten sind allerdings jeweils unterschiedliche Angaben in Wochen (8 bis 51) zum Zeitraum, in dem man die Flüge idealerweise vorab buchen sollte.

Reise nach Mallorca: Ersparnis-Rechner von Skyscanner

Sparfüchse können beim hauseigenen Ersparnis-Rechner verschiedene Optionen durchspielen. Der Rechner gibt dann den durchschnittlichen Preis für einen Flug etwa von Frankfurt nach Palma in dem ausgewählten Monat aus. Auch die beste Zeit zum Buchen (basierend auf den Daten des vergangenen Jahres), die Ersparnis dabei sowie der günstigste und teuerste Tag zum Reisen werden aufgeführt.

Wer noch warten will, wie sich die Flugpreise entwickeln, kann etwa bei Skyscanner einen Preisalarm für eine bestimmte Route einrichten. Wenn die Flugpreise sinken, werden Urlauber per E-Mail benachrichtigt.

Mallorca-Urlaub: Lieber früh buchen oder warten?

Nicht nur Skyscanner zeigt: Der Zeitpunkt der Buchung ist beim Schnäppchenmachen entscheidend. Häufig gilt dabei: Je früher man bucht, desto besser das Angebot. „Wir raten Reisenden, ihre Sommerreise noch vor Ostern zu buchen“, sagt etwa der Sprecher von weg.de. Bei dem deutschen Reiseveranstalter FTI appelliert man ebenfalls an Frühbucher. „Bei kurzfristigen Buchungen wird der Preis für Tickets aufgrund enger werdenden Kapazitäten eher in die Höhe getrieben“, so Moreno. Annika Hunkemöller von urlaubsguru.de stimmt zu: „Idealerweise sollten Reisende die Flüge circa drei Monate vor Abreise buchen.“

Und Last-minute-Angebote? Laut Heinen vom Deutschen Reiseverband werde es zwar auch in diesem Jahr welche geben, die Auswahl werde aber wohl nicht riesig sein. Zudem müssen Reisende, die auf den letzten Drücker buchen, sehr flexibel sein.

Mallorca-Reise: Optionen durchprobieren

Ob auf Vergleichsseiten oder den Websites verschiedener Airlines: Es lohnt sich auch hier, verschiedene Optionen durchzuprobieren. Laut FTI-Produktmanager Carlos Moreno etwa kann es ein guter Schachzug sein, Hin- und Rückflug mit jeweils anderen Airlines zu buchen. Obwohl viele die Flugbuchungen gern in einem Aufwasch abhaken wollen: Hin- und Rückflug müssen nicht zwangsweise im Paket, sondern können separat gebucht werden. Auch so spart man womöglich Geld.

Auf Mallorca gibt es zwar nur einen Flughafen, dafür kann sich auch Flexibilität bei den Flughäfen in Deutschland auszahlen. Wer etwa von Frankfurt aus nach Palma fliegt, kann – abhängig von den Angeboten – zurück nach Nürnberg fliegen oder umgekehrt. Je nach zeitlichem und finanziellem Aufwand für die Anfahrt oder Rückreise und den jeweiligen Flugpreisen lohnt es sich womöglich prinzipiell, von oder zu abgelegeneren oder kleineren Flughäfen zu fliegen und nicht den zu wählen, der am nächsten liegt.

Flug nach Mallorca: Preise vergleichen, Zuschlagen

Hat man einmal den Favoriten-Flug im Auge, kann man zunächst vergleichen, ob sich der Preis im Laufe einer Woche oder gar eines Tages verändert. Die Schnäppchen-Such-Plattform Jetcost will herausgefunden haben, dass man auch für Mallorca-Flüge, wenn man sie an einem Sonntag bucht, mehr bezahlt. Prinzipiell sei 2 Uhr morgens an einem Tag zwischen Montag und Mittwoch oft die beste Zeit für die Reservierung, 13 Uhr am Nachmittag wiederum die schlechteste. Statt am Vormittag sollte man Flugtickets demnach besser nachts kaufen.

Preise auf verschiedenen Endgeräten checken!

Hunkemöller von urlaubsguru.de rät generell: „Unbedingt die Preise für Flüge über diverse Endgeräte checken! Es kann vorkommen, dass Flugtickets zum Beispiel über das Handy günstiger sind.“ Wer bisher nur bei Vergleichsseiten und nicht bei den Websites der Airlines direkt schaut, sollte aufpassen: „Preise werden dort häufig ohne die Kosten für Aufgabegepäck anzeigt. Die günstigen Preise sind verlockend. Sobald aber Aufgabegepäck hinzugefügt wird, steigen die Gesamtkosten deutlich“, so Hunkemöller. Auch andere Zusatzleistungen wie eine Sitzplatzbuchung oder Priority Boarding seien wahrscheinlich nicht in den angegebenen Preisen enthalten. Zumindest die Zusatzkosten für aufgegebenes Gepäck sollte man bei jedem Flug immer direkt mit einkalkulieren. Bei Billigfliegern kann das Gepäckstück auch mal mehr kosten als der reine Flug.

Das dürfen die Mallorca-Flüge 2023 kosten

Auf die Frage, was Flüge nach Mallorca 2023 denn kosten dürfen, gibt man bei urlaubsguru.de die Auskunft: „Man kann nicht davon ausgehen, dass man einen Hin- und Rückflug für insgesamt 200 Euro findet. Vor allem zu Ostern und im Sommer werden die Kosten dafür eher zwischen 300 und 500 Euro liegen. Das sind keine Schnäppchen mehr.“