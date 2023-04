Ein Mallorca-Flieger ist am Freitag (31.3.) auf dem Weg nach Frankfurt von einem Blitz getroffen worden. Darüber berichtet die "Frankfurter Neue Presse". Demnach war der Flug mit der Nummer LH1531 pünktlich um 12.40 Uhr in Palma gestartet. Über dem Rhein-Main-Gebiet lauerte ein Gewitter. Dort schlug der Blitz ein.

Die Passagiere an Bord bekamen davon wenig mit. Flugzeuge bilden wie Autos einen sogenannten Faradayschen Käfig. Die Elektrizität wird am Rumpf des Fliegers entlang geleitet und verlässt es wieder. Für die Personen an Bord bedeutet es keine Gefahr.

Einmal im Jahr von Blitz getroffen

Tatsächlich kommt diese Art Einschläge häufig vor. Nach Berechnungen der US-Luftsicherheitsbehörde FAA wird jedes größere kommerzielle Flugzeug rund einmal im Jahr von einem Blitz getroffen. In diesem Fall nahm das Flugzeug offenbar Schaden. Nach der sicheren Landung verweilte der Airbus am nächsten Tag immer noch am Flughafen in Frankfurt. /pss