Das Meer, die Natur und eine unvergleichbare Architektur gehen Hand in Hand im Hotel de Mar, Gran Meliá – einem einzigartigen 5-Sterne-Hotel in Illetas, das dem renommierten Zusammenschluss The Leading Hotels of the World angehört. Umgeben von traumhaften Landschaftsgärten und mit Zugang zu einer exklusiven Sandbucht, ist das Hotel de Mar, Gran Meliá ein attraktives Resort nur für Erwachsene, dessen 137 Zimmer und Suiten einen spektakulären Ausblick auf das Mittelmeer zu bieten haben.

Entspannung und Luxus pur am Mittelmeer Das privilegiert gelegene Hotel de Mar, Gran Meliá, dessen sonnenverwöhnte Zimmer mit mediterranem Licht durchflutet werden, zählt vier Restaurants, ein Schwimmbad am Meer, einen Sky Pool und einen großen Freizeitbereich. Die Gartenanlage verfügt über balinesische Betten und direkten Zugang zur exklusiven Sandbucht. Einfach alles in diesem Feriendomizil ist auf Luxus und Entspannung ausgelegt – wie beispielsweise die neuen Red Level Junior Suiten, mit spektakulärem Meerblick und einem ansprechenden Innendesign. Sie sind bis ins kleinste Detail gepflegt ausgestattet, um auch den anspruchsvollsten Gast durch erstklassigen Service, Privatsphäre und Eleganz zu überzeugen. Himmlisches Vergnügen im Hotel de Mar, Gran Melià Ein Aufenthalt im Hotel de Mar, Gran Meliá steht für Lebensfreude, Erholung und Sinnesgenuss. Zudem wird sich die Trauminsel Mallorca bei einer Annäherung an die lokale Kultur, Kunst, Architektur, Gastronomie und Natur von ihrer besten Seite präsentieren und bleibende Eindrücke hinterlassen. Als Gast des Hotels de Mar, Gran Meliá können Sie sich im exklusiven Spa by Clarins Ihrer Gesundheit und Schönheit widmen und unvergessliche Augenblicke erleben. Tauchen Sie ein in eine Atmosphäre der Ruhe und Harmonie und freuen Sie sich auf die Spa-Behandlungen und Rituale, Massagen, Schönheitsanwendungen und selbstverständlich auf den Spa-Bereich selbst mit beheiztem Pool, Druckstrahl- und Hydromassage sowie einer Sauna – alles mit Blick aufs Meer, um Ihnen ein einzigartiges Wohlfühlerlebnis zu garantieren. Die Hotelgäste können auch an zahlreichen Aktivitäten teilnehmen, die auf das Wohlbefinden von Körper und Geist ausgerichtet sind, wie unter anderem Yoga, Ball Stretching und Wasser-Tai-Chi. Gastronomische Erlebnisse, durch die der Gast lokale Produkte kennen und lieben lernt Das Hotel de Mar, Gran Meliá bietet eine ganz besondere Art, sich den Aromen Mallorcas anzunähern. Nehmen Sie teil an den gastronomischen Veranstaltungen mit Schwerpunkt auf lokalen Erzeugnissen, an einer Degustation mit traditionellen Spirituosen wie Gin, Anis- und Kräuterlikören unter der Leitung von Cabraboc (Sóller), oder widmen Sie sich den süßen Gaumenfreuden, die in Zusammenarbeit mit dem renommierten „Pastisser” Lluís Pérez angeboten werden. Das Beste der mallorquinischen Küche im Arrels by Marga Coll Im Arrels by Marga Coll, dem Hotel-Restaurant mit kreativer Autorenküche, vereinen sich Tradition und Avantgarde als Neuinterpretation der mallorquinischen Küche, die aus den besten lokalen Produkten der Saison zubereitet wird. Moderne Akzente unterstreichen eine jahrhundertealte Tradition und garantieren ein Erlebnis, das auch Gästen offensteht, die nicht im Hotel untergebracht sind. Das Arrels by Marga Coll bietet Degustationsmenüs – beispielsweise zum Frühstück in fünf Etappen oder als 7-Gänge-Abendmenü –, die auf einer schönen Terrasse mit Meerblick genossen werden können. Eine Geschmacksreise durch die authentischen Aromen und Texturen der abwechslungsreichen mallorquinischen Gastronomie! Arrels & Relax, die perfekte Kombination aus Gastronomie und Wellness Die von der Küchenchefin Marga Coll neu interpretierten Aromen der mallorquinischen Traditionsküche werden durch ein Wellness-Erlebnis perfekt ergänzt. Gönnen Sie sich eines der Arrels & Relax-Pakete, ein Arrels-Frühstück in Kombination mit einem oder mehreren Erlebnissen: Spa by Clarins; ein balinesisches Bett und eine entspannende Massage. Osterbrunch, die erste Veranstaltung der Saison im Hotel de Mar, Gran Meliá Das Hotel de Mar, Gran Meliá eröffnet die Saison mit seiner ersten Veranstaltung: Am Samstag, den 8. April findet ab 12:00 Uhr im Restaurant Perseo sowie auf der Terrasse der Osterbrunch statt. Dies ist der Start eines Veranstaltungskalenders, in dem noch zahlreiche andere Events und Erlebnisse folgen werden, zu denen auch Nicht-Hotelgäste herzlich eingeladen sind: Cinema a la Fresca am Sky Pool, BBQ im Bardot mit Blick aufs Meer und ein Abendessen mit Fleischspezialitäten vom Grill sind nur einige davon. Der Osterbrunch bietet ein komplettes Buffet und Show Cooking. Live-Musik mit Jazz- und Bossanova-Klängen sorgt für die richtige Stimmung und die „mallorquinische Ecke” sowie ein traditioneller Patisserie-Stand mit typischen Osterprodukten, die in Kollaboration mit dem renommierten Konditor Lluís Pérez angeboten werden, stellen ein weiteres Highlight dar. Eier-Spezialitäten und Tortillas, Geräuchertes, Crêpes und Pfannkuchen, gegrilltes Gemüse, Obst der Saison, Gebäck, Honig, frisch gepresste Säfte und Cava sind Teil des köstlichen Angebots, das durch eine Vielfalt an Broten und Brötchen oder Gerichten wie dem Poke Bowl mit Quinoa und Tofu, Mango und Edamame, dem Seebarsch-Mango-Ceviche oder dem geräucherten Thunfisch-Blini mit Heringskaviar – um nur einige zu nennen – ergänzt wird. Weitere Infos und Reservierung Hotel de Mar, Gran Meliá Paseo Illetes, 7, 07184 Ses Illetes, Balearen hoteldemar@melia.com Telefon +34 971 40 25 11 Brunch-Paket von 12 bis 15 Uhr inklusive Getränke: 75,00 € Premium-Brunch-Paket von 12 bis 17 Uhr mit Premium-Drinks, zwei Stunden extra: 90,00 €