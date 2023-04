In dem an der Ostküste gelegenen Naturpark gibt es mehrere Buchten und flache Wege. Während im Sommer Parkchaos herrscht, sollte die Zufahrt zu Ostern noch gut möglich sein. Es gibt zwei ausgeschriebene Parkmöglichkeiten: „Cala Mondragó Parking“ und den auf der anderen Seite des Parks gelegenen „Aparcamiento de s’Amarador“. Wer nicht zu verfroren ist, kann die Badesachen einpacken und unter anderem an der Playa Mondragó oder s’Amarador ins Wasser gehen. Dort gibt es auch Picknickplätze.

Kirchlein bei Llubí

"Ermita del Sant Crist de la Salut del Remei" heißt dieses abseits des beschaulichen Dorfes Llubí im Inselinneren gelegene Kirchlein offiziell. Unmittelbar daneben befindet sich ein Picknickplatz (bei Google Maps unter „Llubí Torradas“ zu finden) mit Weitblick auf das Dorf. Weil der Weg dorthin sehr schmal ist und man keine gute Wendemöglichkeit hat, parkt man am besten auf dem ausgewiesenen Parkplatz („Parking Ermita de Llubí“ auf Google Maps). Hier sind alle richtig, die Dorfidylle und Ruhe genießen wollen.

Öffentliches Landgut Son Real (Can Picafort)

Auf dem Gelände der an der Ma-12 hinter Can Picafort gelegenen öffentlichen Finca Son Real gibt es neben einem interaktiven Museum und frei herumlaufenden Schafen und Schweinen auch einen Picknickplatz. Parkmöglichkeiten sind genügend vorhanden. Ist die Eiersuche einmal abgeschlossen, lässt sich, je nach Tempo, in einer guten Stunde gemütlich in Richtung Meer spazieren. Dort angelangt befindet sich direkt am Wasser ein frühgeschichtliches Gräberfeld, die Nekropole von Son Real.

Halbinsel La Victòria (Alcúdia)

Ein weiterer Picknickplatz sowie verschiedene Aussichtspunkte mit Meerblick finden sich auf der Halbinsel La Victòria nahe der Ermita de la Victòria. Hier kann man nach einer Fahrt auf einer engeren Straße, auf der zu Ostern noch nicht all zu viel los sein sollte, bequem parken. Wer will, kann im Anschluss an die Eiersuche zum weißen Kreuz („Ses tres Creus“) oder den als „Mirador“ / „View Point, La Victoria“ auf Google Maps eingezeichneten Aussichtspunkten laufen.

Puig de Maria (Pollença)

Familien, die einen längeren Spaziergang mit der Eiersuche verbinden möchten, sei der Aufstieg auf den Puig de Maria bei Pollença empfohlen. Das Auto lässt man am besten auf dem Parkplatz im Carrer Cecili Metel. Einmal oben angekommen, hat man vom Santuario del Puig de Maria aus einen wunderschönen Blick auf Pollença und die Umgebung. Drum herum gibt es, unter anderem auf einem Vorplatz und Picknickplatz, viele Möglichkeiten, Eier zu verstecken.

Stausee Cúber

Direkt an der Panorama-Straße Ma-10, die durch das Gebirge verläuft, liegt der Stausee Cúber. Es gibt mehrere Parkmöglichkeiten, die als „Parking“ und „Aparcamiento Embalse Cúber“ in Google Maps zu finden sind. Die Runde um den See, in dem man übrigens nicht baden darf, verläuft sehr flach und ist in einer Stunde gut machbar. Am besten sucht man sich einen Bereich aus, in dem Eier und Hasen gut versteckt werden können, etwa der hinter der Staustufe.

Picknickplatz Son Trias (Esporles)

Oberhalb von Esporles, etwa auf halber Strecke des Carrer Costa de Son Tries, befindet sich der beschauliche Picknickplatz „Área recreativa Son Trias“. Es gibt einen Parkplatz, etwa ein Dutzend Grillstellen, Tische und Sitzbänke sowie Toiletten. Die Kids können sich auf einem kleinen Spielplatz austoben, an den nahen Felswänden sind die Kletterer zugange. Wer einen Tisch will, muss früh da sein. Von hier aus lässt sich auch zur Christusstatue Cor de Jesus oder der Kapella Ermita de Maristel·la aufsteigen.

Strand La Romana (Peguera)

Eier suchen und dann schaukeln mit Meerblick, das geht auf dem Spielplatz oberhalb des Strandes La Romana. Praktisch: Nur wenige Meter entfernt gibt es im Carrer Músic Torrandell einen großen Parkplatz. Nach der Eiersuche bietet sich ein Promenaden-Spaziergang an, der zunächst zur benachbarten Playa Gran de Tora führt. Von dort aus geht es dann über den Carrer Platja und den Carrer Passerells weiter zur Playa Palmira. Wer ein Eis oder shoppen will, schlendert über den „Bulevar“ zurück.

Comuna de Lloret de Vistalegre

Freiflächen, Büsche und Bäume: Das Naherholungsgebiet von Lloret bietet genau die richtige Vegetation, um Ostereier zu verstecken. Gleich am Eingang, einen Katzensprung von der Bushaltestelle entfernt, befindet sich die „Área recreativa“ mit Picknickplatz. Ist es dort zu voll, läuft man ein paar Schritte ins Wäldchen hinein, wo immer wieder geeignete Lichtungen auftauchen – zum Beispiel rund um den Stein, der das „Zentrum von Mallorca“ markieren soll. Darüber, wo genau das Zentrum ist, streiten sich mehrere Orte.

Punta de n' Amer (Cala Millor)

Ob von Sa Coma oder Cala Millor aus: Über den Carrer Castell gelangen Spaziergänger zum Castillo, in dessen unmittelbarer Nähe sich auch die Bar Es Castell mit reichlich Sitzmöglichkeiten im Freien befindet (derzeit von 10 bis 18 Uhr geöffnet ). Auf der Landzunge gibt es verschiedene Wege und damit auch Möglichkeiten, Ostereier und Süßes zu verstecken und (hoffentlich) später wiederzufinden. Wer will, kann zum Abschluss noch ein Foto vor dem Castillo de sa Punta de n’Amer schießen.

Pont de Ses Set Boques (Llucmajor)

Von dem letzten Vorschlag haben auch so manche Einheimische noch nicht gehört: Vom Parkplatz des Wasserparks Aqualand aus (Autovia Palma–Arenal, km 15) gelangt man an einer Kläranlage vorbei auf ebenerdiger Strecke in wenigen Minuten auf einer stillgelegten Zugtrasse zum Pont de Ses Set Boques (Brücke der sieben Münder). Die Eier besser auf den Freiflächen hinter der Brücke verstecken als in dem unübersichtlicheren Gelände darunter. Vorsicht auch auf der Brücke: Sturzgefahr!

Park Sa Teulera (Palma)

Grünflächen in Palma gibt es einige. Vor allem im zentral gelegenen Parc de ses Estacions oder dem bei Sportlern, Familien und Spaziergängern beliebten Parque Sa Riera ist jedoch oft viel Trubel. In dem am Stadtrand gelegenen Parque Sa Teulera geht es deutlich ruhiger zu. Zudem kann man direkt im Carrer Illes Baleares entlang der Straße parken. Sind die Eier gefunden, lässt sich eine Runde durch den direkt angrenzenden Bosc de Bellver drehen und als Höhepunkt das Castell de Bellver besichtigen.