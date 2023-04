Der irische Billigflieger Ryanair hat seinen Flugplan für den Sommer 2023 vorgestellt. Wie aus einer Pressemitteilung des umstrittenen Unternehmens hervorging, wird es in den kommenden Monaten so viele Mallorca-Verbindungen wie noch nie zuvor geben.

84 Flughäfen in Europa und Nordafrika

Von insgesamt 84 Flughäfen in Europa und Nordafrika fliegt die Airline die Insel an. Neun neue Strecken sind dabei, darunter zwei im deutschsprachigen Raum: Paderborn und Klagenfurt. Daneben werden erstmals auch Aarhus, Belfast, Rom-Fiumicono, Fez, Marrakesch, Nador und Warschau angeflogen.

Auf 30 Strecken wird zudem die Anzahl der wöchentlichen Flugverbindungen erhöht. Dazu gehören neben Karlsruhe/Baden-Baden auch Barcelona, Marseille, Santiago de Compostela, London-Stansted und Brüssel-Charleroi.

15 Flugzeuge am Standort Palma

Um das Programm bewältigen zu können, stationiert Ryanair einen weiteren Flieger auf der Insel und verfügt nun über 15 Flugzeuge am Standort Palma. Zwei von ihnen seien sogenannte "Gamechanger", die bis zu 16 Prozent weniger CO2 ausstoßen und zugleich vier Prozent mehr Passagiere als herkömmliche Flieger transportieren können. 30 neue Arbeitsplätze entstünden dadurch auf der Insel, vor allem bei Piloten und Bordpersonal.

Insgesamt 7,8 Millionen Sitzplätze stehen Fluggästen laut Ryanair in diesem Jahr zur Verfügung. Das Unternehmen kündigte zudem an, dass Familien bei der Buchung ihres Urlaubs die Kosten in Raten zahlen können. So würden 50 Prozent des Preises bei der Buchung fällig, die anderen 50 Prozent könnten bis 40 Tage vor Urlaubsantritt beglichen werden.

Immer wieder in der Kritik

Die irische Billigfluglinie ist mittlerweile einer der größten Anbieter für Flugreisen in Spanien. Allerdings steht das Unternehmen immer wieder in der Kritik. So monieren Passagiere häufig den schlechten Kundenservice und teils rüden Umgang mit den Fluggästen. Gewerkschaften und Arbeitnehmer hingegen prangern schlechte Arbeitsbedingungen an.