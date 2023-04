Irgendwie scheint es zu haken am Flughafen Mallorca: Während im vergangenen Sommer, als Chaos an den deutschen Flughäfen herrschte, alles meist reibungslos ablief, ist die Saison 2023 eher holprig gestartet. Bereits direkt nach Ostern kam es aufgrund der vielen Rückflüge punktuell zu Wartezeiten von bis zu 25 Minuten.

"Es ist nicht mal Hauptsaison"

Am Montag (17.4.) ist es zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. MZ-Leser Gerriet Danz berichtet, dass er gegen 14 Uhr an der Sicherheitskontrolle rund 50 Minuten warten musste. "Ich fliege 20 Mal pro Jahr ab Palma, das habe ich so noch nicht erlebt", erklärt Danz. "Und es ist nicht mal Hauptsaison. Da graut einem mit Blick auf Juni, Juli und August."

Eine Sprecherin des Flughafens konnte die langen Schlangen nicht bestätigen. "Uns liegen keine Berichte über längere Wartezeiten zum genannten Zeitpunkt vor", erklärte sie auf MZ-Anfrage.

So versuchen deutsche Flughäfen, das Chaos zu verhindern

Sollten sich die Zustände wiederholen, könnte der Flughafenbetreiber Aena einen Blick nach Deutschland werfen. Dort testen einige Flughäfen ein neues Konzept, um lange Schlangen an den Sicherheitskontrollen zu vermeiden: Die Mallorca-Urlauber und andere Reisende bekommen die Möglichkeit, einen Termin für die Handgepäck- und Personenkontrolle zu buchen und einen separaten Eingang zu benutzen. Der Vorteil: Den Fluggästen wird ein zügiger Durchgang garantiert.

Nachdem Berlin-Brandenburg (allerdings nur in Terminal 1) seit August vergangenen Jahres und Köln-Bonn seit Dezember dieses Modell eingeführt hatten, zog auch der Airport in Düsseldorf nach. Rechtzeitig zu den Osterferien wurde am 28. März das Programm "DUSgateway" eingeführt.

Die Reservierungen sind kostenlos und können ab 72 Stunden vor Antritt des Flugs gebucht werden. Die Flughafenverwaltungen empfehlen den Passagieren dennoch, mit ausreichender Vorlaufzeit am Airport zu erscheinen.