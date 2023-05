Die Tage, an denen man mit dem privaten Pkw problemlos bis zum Leuchtturm am Cap Formentor oder auch dem Strand Formentor vorfahren kann, sind gezählt: Auch 2023 gelten auf der Serpentinenstraße während der Hauptsaison wieder Zufahrtsbeschränkungen – im Vergleich zum Vorjahr sogar 37 Tage länger, vom 1. Juni bis 30. September von 10 bis 22.30 Uhr. Außerdem steht jetzt fest: Der „Kiosk-Trick“ funktioniert nicht mehr, wie eine Sprecherin des Inselrats auf MZ-Anfrage bestätigte. Besucher konnten bislang ein Bußgeld verhindern, wenn sie mit einem Ticket den Kauf von Snacks oder Getränken auf der Strecke nachwiesen.

Weitere Neuheit: automatische Schranken

Darüber hinaus gibt es in diesem Jahr automatische Schranken, die das Verkehrsaufkommen vor zwei Abschnitten regeln sollen. Zunächst zum ersten Abschnitt: Er reicht vom Kreisverkehr in Port de Pollença bis zur Playa Formentor. An dieser ersten Schranke kommen Badegäste im Privat-PKW ohne Sondergenehmigung nur vorbei, wenn auf den beiden Parkflächen am Strand von Formentor noch Plätze frei sind. In dem Fall ist die Schranke geöffnet. Geparkt werden darf nur auf den dafür vorgesehenen Stellflächen, nicht etwa am Straßenrand.

Wer eine Sondergenehmigung beantragen kann

Auch alle Verkehrsteilnehmer mit Autorisierung können die automatischen Schranken problemlos passieren. Diese Sondergenehmigung müssen Bewohner einmalig beantragen. Besucher von Anwohnern sowie Fahrdienste für Personen mit eingeschränkter Mobilität benötigen ebenfalls eine Lizenz, sie muss mindestens drei Tage vorab per E-Mail beantragt werden (formentor@dgt.es). Auch Taxis haben freie Fahrt. Weiterfahren auf dem zweiten Abschnitt – also vom Strand zum Leuchtturm – dürfen neben Anwohnern auch Mitarbeiter des technischen Hilfswerks, oder des Rettungsdienstes sowie Sicherheitskräfte.

So kommen Sie doch noch zum Cap Formentor

Eine weitere Möglichkeit ist der Shuttlebus, der Ausflügler genauso wie in den vergangenen Jahren zu den Stränden und weiter zum Leuchtturm bringt. Dafür steht die Linie 334 (Alcúdia–Port de Pollença–Faro de Formentor) zur Verfügung. Die Überlandbusse (TIB) halten am Mirador Es Colomer, an der Playa Formentor sowie an der Haltestelle „Cala Figuera–Cala Murta“. Endstation ist am Leuchtturm Formentor.

Besucher parken ihr Auto am besten an der Ortsumgehungsstraße von Port de Pollença. Ein- und Umsteigen in die TIB-Busse nach Formentor ist an drei Haltestellen möglich: Port de Pollença, Bóquer, Can Singala. Sobald die Nachfrage steigt, will der Inselrat eine weitere Linie einsetzen, wie die Sprecherin ankündigte. Damit chaotische Situationen wie in den vergangenen Jahren ausbleiben, kommen auch Überwachungskameras zum Einsatz. Es werden zusätzliche Info-Schilder augestellt, Mitarbeiter informieren vor Ort.