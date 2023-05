Ein technischer Defekt in einer Eurowings-Maschine hat dazu geführt, dass ein Eurowings-Flug von Berlin nach Mallorca kurz nach dem Start wieder umkehren musste. Über den Vorfall beim Eurowings-Flug EW8592 am Freitag (5.5.) berichtete jetzt das Fachmagazin "Aviation Herald" . Eine Antwort der Eurowings-Pressestelle auf MZ-Nachfrage steht noch aus. Die Fluggesellschaft konnte kurzfristig einen Ersatzflieger besorgen, weshalb die Urlauber - wenngleich mit stundenlanger Verspätung - doch noch am selben Tag auf der Insel ankamen.

Der Airbus A320-200, der eigentlich um 12.25 Uhr auf dem Flughafen BER abheben sollte, startete bereits mit 40 Minuten Verspätung. Kurz nach dem Start bemerkte der Pilot in einer Flughöhe von etwa 6.400 Metern Probleme mit dem Hydrauliksystem. Er entschied sich zur Rückkehr auf den Berliner Flughafen. Das war auf direktem Weg aber nicht möglich. Das Flugzeug musste zuvor vier Runden in 3.000 Meter Höhe über Brandenburg drehen, um Treibstoff zu verbrennen. Auf der Karte der Website "Flightradar24" ist die Flugroute nachgezeichnet: 55 Minuten nach dem Start landete das Flugzeug gegen 14 Uhr wieder in Berlin. Ehe das Ersatzflugzeug rangeschafft wurde und die Passagiere endlich auf dem Flughafen Mallorca landen konnten, vergingen weitere Stunden. Insgesamt betrug die Verspätung sechseinhalb Stunden. Zwei hydraulische Systeme im Airbus Die Airbus-Maschinen verfügen in der Regel über zwei Hydrauliksysteme, die mit den Farben Gelb und Grün gekennzeichnet sind. Der Pilot bedient über den Bordcomputer die Systeme, die Flüssigkeit in einen Tank pumpen. Es entsteht Druck, der über Ventile dazu benutzt werden kann, unter anderen Fahrwerk, Landeklappen oder das Ruder zu bewegen. Selbst wenn beide Systeme parallel ausfallen, können die Bewegungen noch über einen Elektromotor gesteuert werden. Die Reparatur der Maschine dauerte offenbar länger. Nach wie vor steht das Flugzeug in Berlin still. /rp