Ryanair schaltet sich mit irisch-britischem Humor in die Debatte rund um den Handgepäck-Aufschlag für Ensaimadas ein: Auf Twitter veröffentlichte die Billig-Airline ein Foto von einer Frau, die eine riesige Ensaimada hinter sich herzieht, die definitiv nicht als Handgepäck tauglich ist. "Wolltest etwa auch du kostenlos eine Ensaimada mitnehmen?", steht darüber.

Der Tweet stammt von der spanischen Niederlassung der Billig-Fluglinie und war offenbar eine Antwort auf den Eintrag einer Nutzerin, die wahrscheinlich aus ganz anderen Gründen geschrieben hatte, dass sie Ryanair hasst.

Handgepäck-Streit rund um die Ensaimadas

Ausgegangen war die Debatte von einer Gruppe Mallorquiner, die nach Deutschland reisen wollte. Sie hatte Ensaimadas von einer Backstube in Porreres dabei. Am Gate teilte ihr die Kabinencrew mit, dass sie 45 Euro Handgepäck-Aufschlag pro Schmalzschnecke zahlen müssten. Kostenlos dürfe man nur die Ensaimadas mitnehmen, die im Duty-Free-Bereich gekauft wurden. Die Reisenden verschenkten daraufhin das Gebäck an Reinigungspersonal am Airport.

Dieser Vorfall schlug auf der Insel große Wellen. Der Verband der Bäcker forderte daraiufhin für Spezialitäten eine Ausnahme in den Handgepäck-Regeln. Es sei schließlich Tradition von Mallorca mit einer oder zwei Ensaimadas zurückzufliegen. Auch die Politik schaltete sich ein: Tourismus-Minister Iago Negueruela hat ein Treffen mit Ryanair beantragt, um lokale Spezialitäten zu verteidigen. Er will sich dafür einsetzen, dass nicht zwischen den normalen Ensaimadas und denen aus dem Duty-Free-Bereich unterschieden wird.

Dank Berichten im britischen "Guardian" oder "Spiegel Online" hat die Geschichte inzwischen auch die internationale Presse erreicht. Sonderlich viel Erfolg hatte die irische Fluglinie mit ihrem Tweet nicht: "Man sollte euch eine Strafzahlung verpassen, die genauso groß ist wie diese Ensaimada. Mal schauen, ob ihr dann lacht", heißt es in einem Kommentar unter dem Bild. Ein anderer Nutzer wird ernster: "In den Sozialen Medien macht ihr euch immer über Kritiken lustig. Es ist eine Option, solche Dinge mit Humor zu nehmen, aber ich denke, Ihr solltet stattdessen darüber nachdenken und Lösungen anbieten."