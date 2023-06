Kann ich eine Sobrassada im Flugzeug ins Handgepäck mitnehmen? Wir bekommen immer eine Wurst vom Nachbarn geschenkt und schaffen es nicht, sie aufzuessen. (Sigrid G., per Mail)

Sobrassada gilt nicht als Flüssigkeit und kann somit im Handgepäck mitgenommen werden. Fleischprodukte sind nur ein Problem, wenn sie aus dem EU-Ausland nach Deutschland gebracht werden. Damit soll verhindert werden, dass Keime und Erreger eingeführt werden. Wie kürzlich einige Passagiere mit einer Ensaimada feststellen mussten, wird teilweise auch für Spezialitäten keine Ausnahme dabei gemacht, wie viele Handgepäck-Stücke mitgenommen werden dürfen. Aber wenn Sie Ihre Sobrassada nicht getrennt transportieren, sondern in Ihrem normalen Handgepäck verstauen, wird das kein Problem sein. Guten Flug!

Höfe mit Reittherapie

Gibt es auf Mallorca auch Höfe, die Reittherapie anbieten? (Freddie M., per Mail)

Reittherapie heißt auf Spanisch „terapia asistida con caballos“, kurz TAC, und wird auf Mallorca unter anderem von der Fundació Aspace in Marratxí angeboten. Die Vereinigung unterstützt Menschen mit Zerebralparese. Ihre Reittherapie steht aber auch anderen Menschen mit Behinderung offen (aspaceib.org). Bekannt für seine Therapie-Angebote ist auch der Reithof s’Hort Vell in Biniali. Weitere Reithöfe mit entsprechenden Angeboten sind Son Vivot bei Inca, Can Augusti an der Ostküste, Finca s’Illa bei Palma und der Gnadenhof S’Espiga. Auch die Psychologin Carla Gómez bietet in Son Espanyol und Manacor Therapien mit Hunden und Pferden an (emoticanimal.es).

Deutschsprachige Pfingstgemeinden

Ich bin auf der Suche nach einer deutschsprachigen Pfingstgemeinde auf Mallorca. Können Sie mir dabei helfen? (Monika W., per Mail)

Es gibt auf Mallorca zwar mehrere Pfingstgemeinden, aber sie sind unseres Wissens alle spanischsprachig.

Leser fragen die MZ E-Mail: leserfragen@mallorcazeitung.es