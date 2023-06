Ein Flug, der am Mittwochnachmittag (7.8.) von der Insel aus zum Flughafen Aarhus in Dänemark gestartet war, ist nach Palma de Mallorca zurückgekehrt, nachdem die Besatzung technische Probleme an Bord festgestellt hatte. Die Landung der Maschine von Lauda, einer Tochtergesellschaft von Ryanair, verlief ohne Zwischenfälle.