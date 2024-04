Am Flughafen auf Mallorca muss zu Stoßzeiten weiterhin mit langen Wartezeiten vor der Sicherheitskontrolle gerechnet werden. Das zeigen die langen Schlangen mit wartenden Passagieren, die sich am Donnerstag (4.4.) zwischen 14 und 15.30 Uhr bildeten. Die Verantwortlichen der Kontrollen entschlossen sich daraufhin dazu, die eigentlich kostenpflichtige Fast Lane für alle Passagiere zu öffnen. Am Flughafen Son Sant Joan war es bereits zum Beginn der Osterferien zu teils chaotischen Zuständen gekommen.

Die Fast Lane zu öffnen, sei in solchen Fällen ein routinemäßiges Verfahren, hieß es seitens des Flughafenbetreibers Aena. Allerdings ruft Aena für diese beschleunigte Kontrolle normalerweise 10,40 Euro pro Passagier auf. Sie kann im Internet sowie über die Aena-App gebucht werden.

Für 6 Euro schneller durch die Kontrollen

Die Fast Lane ist dabei noch einmal von der Fast Track zu unterscheiden, die von den Fluggesellschaften angeboten wird. Letztere beschleunigt zusätzlich auch das Boarding der Maschine. Angesichts der zeitweilig langen Schlangen am Flughafen warb Ryanair erst kürzlich mit einem entsprechenden Upgrade für die Fast Track. Kostenpunkt: 6 Euro.

Durch Mallorcas Flughafen werden in der Hochsaison weitgehend problemlos Millionen Passagiere geschleust. Zu längeren Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen kommt es erst in jüngster Zeit. Sie unterscheiden sich von ähnlichen Engpässen an den Sicherheitskontrollen an deutschen Flughäfen in den vergangenen Jahren dadurch, dass sie bislang nur zu Stoßzeiten auftreten.

Aena spricht weiterhin von maximal 15 Minuten Wartezeit

Die meisten Fluggesellschaften - inklusive des Marktführers Eurowings - halten es deswegen auch noch nicht für nötig, ihre Passagiere dazu aufzufordern, früher am Flughafen zu erscheinen. Zu den Ausnahmen gehört wiederum Ryanair: Der irische Billigflieger empfiehlt, drei Stunden vor Abflug zu erscheinen. Sprecher des Flughafenbetreibers Aena sprachen am Donnerstag, wie schon an anderen Tagen, von maximal 15 Minuten Wartezeit vor der Sicherheitskontrolle.

Die für die Kontrollen zuständigen Mitarbeiter der Wach- und Schließgesellschaft Trablisa haben die Verzögerungen wiederholt darauf zurückgeführt, dass Mitarbeiter fehlen. Die Vorwürfe, sie würden aus Protest gegen die Arbeitsbedingungen nur Dienst nach Vorschrift verrichten, bestreiten sie. Auch Trablisa selbst sowie der Flughafenbetreiber Aena dementieren einen Bummelstreik.