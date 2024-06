Nach dem Verkehrskollaps und den kilometerlangen Staus, die sich um den 1. Mai wegen des großen Besucherandrangs auf der Zufahrtsstraße nach Sóller gebildet haben, hat das Rathaus des Gebirgsorts auf Mallorca jetzt Maßnahmen ergriffen, um ähnliche Szenarien künftig zu vermeiden. Wohl auch, um die Gemüter zu beruhigen - die Blechlawinen vor dem Ortseingang hatten die Anwohner so erzürnt, dass sie flugs die Bürgerplattform "SOS Sóller" ins Leben gerufen hatten. Auch die inselweite Diskussion um Massentourismus, die am 25. Mai in einer Großkundgebung in Palma gipfelte, an der rund 15.000 Menschen teilnahmen, war durch die Vorfälle in Sóller weiter angeheizt worden.

Mehr Parkrechte für die Anwohner

Konkret dürfen ab diesem Montag (3.6.) all jene Autofahrer, die über einen speziellen Anwohner-Parkausweis ("ORA") verfügen, ihr Fahrzeug in jeglichen blau-linierten Stellflächen abstellen, die im Stadtgebiet ausgewiesen sind. Bisher war das kostenlose ORA-Parken nur in bestimmten Vierteln möglich, die im jeweiligen Parkausweis vermerkt sind. Dadurch, dass die Anwohner nun auch in anderen Straßenzügen als denen nahe ihrer Wohnung parken dürfen, erhofft sich die Gemeindeverwaltung eine Erleichterung für die Bürger, damit diese mehr Auswahl bei der Parkplatzsuche haben. Ausgenommen von der neuen Regelung, die zunächst mehrere Monate gelten soll, ist der Bereich um den Hafenort Port de Sóller. Hier gilt weiterhin die Beschränkung des ORA-Gratis-Parkens auf die im Ausweis aufgelisteten Straßenzüge. Zur Erinnerung: In den mit blauen Linien gekennzeichneten ORA-Parkzonen dürfen auch Fahrzeuge ohne einen entsprechenden Parkausweis abgestellt werden - allerdings nur gegen Bezahlung.

Als weitere Maßnahme, um vor allem den Anwohnern den Verkehr in Sóller angenehmer zu gestalten, sollen in Juni zudem grün gekennzeichnete Stellplätze markiert werden. Diese dürfen dann ausschließlich von Anwohnern Sóllers genutzt werden. Konkret will das Rathaus mehrere Stellplätze am Carrer Estiradors, Carrer Teixidores, an der Gran Via und dem Carrer 19 de Novembre grün markieren, ebenso am Camí del Cingle und dem Carrer Pere Serra. Ähnliche grüne Parkzonen gibt es bereits in anderen Mallorca-Dörfern wie beispielsweise in Artà, wo ebenfalls Parkplatzmangel herrscht.

Keine Zufahrt nach Biniaraix

Außerdem soll die Zufahrt zum benachbarten Bergdorf Biniaraix ab dieser Woche beschränkt werden. Dort war es immer wieder zu chaotischen Zuständen gekommen. Nur noch Anwohner aus den Gemeindegebieten Sóller und Fornalutx dürfen dann ins Dorfzentrum von Biniaraix einfahren, alle anderen Fahrer müssen ihr Auto anderswo abstellen. Um die Maßnahmen durchzusetzen sollen entsprechende Schilder in mehreren Sprachen aufgestellt werden, zudem soll die Ortspolizei verstärkt Kontrollen durchführen.

Um auch für die Besucher Parkflächen zu schaffen, denkt die Gemeindeverwaltung zudem darüber nach, einige brachliegende Flächen am Stadtrand von Sóller in Parkplätze umzufwandeln. Zudem soll Sóller in den kommenden Monaten zur Umweltzone erklärt werden, in der man nur noch mit entsprechender Abgas-Plakette fahren darf. /somo