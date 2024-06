Mit Coworking, Pool oder Betten im Stil einer Bienenwabe: Das bieten die vielen Hostels auf Mallorca

Wer schon immer einmal das Landesinnere genauer kennenlernen und abseits des Massentourismus entspannen wollte, kann sich im Embat B&B in Montuïri (Carrer Rector Escarrer, 4) einmieten. In der Unterkunft im Ortskern gibt es zwei Zimmer mit eigenem Bad sowie 4er- und 6er-Zimmer mit Stockbetten. Erstere kosten ab 60 Euro pro Zimmer, Letztere ab 20 Euro pro Person. Wer will, kann sich in der Unterkunft mit Frühstück und Abendessen versorgen. embatjuvenil.com

Für Sportliebhaber und Wanderer: Hostel Sóller

Tramuntana-Liebhaber sind im Hostel Sóller (Carrer de Santa Teresa, 27) mit 60 Schlafplätzen gut aufgehoben. Das Mehrbettzimmer kostet je nach Saison ab 35 Euro pro Person (Bettwäsche inklusive), das Doppelzimmer ab 80 Euro für zwei Personen (Bettwäsche und Handtücher inklusive). Auf Wunsch gibt es Crocs, und die Mitarbeiter bereiten ein Abendessen vor, das sie im Kühlschrank lagern. Das Hostel hat auch ein Profil mit Wanderrouten in der App Wikiloc. hostelsoller.com

Mit Vergangenheit: The Boc Palma

The Boc hat drei Hostels auf Mallorca. Den Anfang machte 2017 The Boc Palma im einstigen Fleming Hostel im Carrer de l’Arxiduc Lluís Salvador, 46. Die im mediterranen Stil gehaltene Unterkunft befindet sich in einem Gebäude von 1933. Hier ist Platz für circa 150 Gäste, die sich die Bäder jeweils untereinander teilen. Es gibt Zimmer nur für Frauen, mehrere Küchen, einen Gemeinschaftsraum sowie eine Dachterrasse, einen Innenhof und einen Waschraum. thebochostels.com

In Stadtstrand-Nähe und mit Coworking: The Boc City

Die zweite Unterkunft von The Boc liegt in Palmas Stadtviertel Foners (Carrer de Son Pontivic, 16). Bis zum Strand sind es von dem modern eingerichteten Haus nur wenige Minuten. Es gibt einen Pool, ein Fitnessstudio, einen Coworking-Bereich, eine Küche, einen Waschraum, einen Gemeinschaftsraum sowie Außenbereiche. Der Großteil der Zimmer hat ein eigenes Bad. Auch hier gibt es Zimmer nur für Frauen. Insgesamt ist hier Platz für bis zu 300 Gäste. thebochostels.com

Pool und Hängematten im Garten: Sa Fita Backpackers (Esporles)

Das an der Ortsdurchfahrt (Carrer de Joan Riutort, 49) von Esporles gelegene Sa Fita Backpackers empfängt seit 2015 Gäste. Die 44 Schlafplätze verteilen sich auf 10er-, 8er, 6er-, 4er-Zimmer sowie ein Doppelzimmer. Die Mehrbettzimmer kosten noch bis November – dann beginnt in der Unterkunft die Nebensaison – ab 34 Euro pro Nacht und Person. Ab der darauffolgenden Saison sind laut Betreiber dann 36 Euro pro Person und Nacht fällig. Das Doppelzimmer schlägt aktuell mit 85 Euro zu Buche. Im Preis enthalten sind Bettwäsche, eine Decke, ein Handtuch sowie Duschgel. Besonderes Schmankerl: Es gibt auch Hängematten. Die Mitarbeiter des Hostels verteilen zudem Wanderführer und Informationsmaterial zu anderen Aktivitäten. https://safitabackpackers.com/

In der Britenhochburg: Hostel Floridita (Magaluf)

Mitten in der Briten-Hochburg Magaluf (Carrer Llevant, 6) liegt das Hostel Floridita. Sowohl der Strand von Magaluf als auch die Playa de Son Maties befinden sich in unmittelbarer Nähe. Es gibt einen Garten und einen Freizeitraum. Auch dürfen Gäste die Dachterrasse des 200 Meter entfernten Hotel Florida Magaluf nutzen, auf der man reichlich Sonne tanken und im Pool planschen kann. Dort, im Carrer Torrenova, 33, wird auch der Check-in abgewickelt. Das Hostel ist normalerweise von April bis Oktober geöffnet. Für die genauen Daten bitte die Webseite checken! Einzelzimmer gibt es keine, aber drei verschiedene Zimmerarten: Double Room, Superior Room, Confort Room. Für nur die Übernachtung berechnet das Hostel pro Person und Nacht ab 42 Euro. hostelfloridita.com

Zentral in der Altstadt: Josemari Youth Hostel (Palma)

Das El Josemari Youth Hostel war einst unter dem Namen Central Palma bekannt und liegt in Palmas Altstadt an der schönen Plaça Josep Maria Quadrado, 2, in einer ehemaligen Klosterschule der Franziskanerinnenn. Laut der Website gibt es 4er-, 6er-, 10er-, 12er- und 20er-Zimmer. Frauen kommen nach Wunsch in einem eigens für sie vorgesehenen Mehrbett-Zimmer unter. Wer sich als Clubmitglied des Anbieters anmeldet, bekommt bis zu zehn Prozent Rabatt auf die Preise für die Übernachtung. Es gibt einen normalen, nicht erstattungsfähigen und einen flexiblen Buchungstarif, bei dem man seinen Aufenthalt bis zu einer Woche vorher stornieren kann, ohne dass einem etwas berechnet wird. Das Hostel wirbt mit Schließfächern, Klimaanlagen, Küche und Waschraum. staybrick.es/es/josemari

Zu Fuß zum Strand von Can Pastilla: The Boc Beach (Palma)

Ganz neu ist das 2024 eröffnete The Boc Beach, das in Can Pastilla (Carrer de la Singladura, 2) nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt liegt. Hier gibt es nur Gemeinschaftsbäder. Auch eine Küche, Außenbereiche, ein Coworking-Bereich sowie ein Waschraum stehen den Gästen zur Verfügung. Platz ist laut den Betreibern für um die 140 Personen. Auch hier variieren die Preise je nach Saison. Beim MZ-Test wird für den 24. bis zum 30. Juni für die Übernachtung im 10-Bett-Zimmer pro Person ein Preis von 46 Euro pro Nacht aufgerufen. Im 6-Bett-Zimmer sind es 51 Euro pro Nacht. Auch diese Unterkunft verfügt über eine moderne Ausstattung. „Wenn du eine ruhige Umgebung suchst, sind wir vielleicht nicht die Richtigen für dich“, liest man auf der Webseite zudem. thebochostels.com

Mitten im Szeneviertel: Urban Hostel Palma

Mitten in Palmas Szeneviertel Santa Catalina (Plaça de la Verge del Miracle, 4) liegt das Urban Hostel Palma. In dem ehemaligen Kloster gibt es neben (gemischten) Zimmern für 4, 6, 8, 10 oder 16 Personen auch ein 8-Bett-Zimmer nur für Frauen. Ein Erwachsener zahlt für eine Übernachtung im Juni ab 49 Euro pro Nacht im 4er-Zimmer. Im August sind es im selben Zimmer ab 73 Euro pro Nacht und Person. Neben einer weitläufigen Gemeinschaftsküche gibt es im oberen Stock auch eine Chill-out-Zone. urbanhostelpalma.com

Für Playa-Liebhaber: Hostal Atlanta (Arenal)

Das nur wenige Minuten vom Club Náutico von Arenal und der Playa de Palma entfernt gelegene Hostal Atlanta (Carrer Terral, 50) bietet laut der Website 30 Zimmer, darunter auch Doppelzimmer. Einige Zimmer verfügen über großzügige Balkone oder Terrassen. Das Doppelzimmer kostet je nach Saison zwischen 35 und 70 Euro. Wer länger bleibt, bekommt Vergünstigungen. Zahlen kann man auch per PayPal. Neben der hauseigenen Bar und dem Restaurant gibt es auch Fahrradstellplätze. hostal-atlanta.eu

Für Hafen-Schlenderer und Feierlustige: Palma Port Hostel

Wer gern an Palmas Hafenpromenade entlangschlendert oder feiert, kann sich seit Juli 2016 im Palma Port Hostel (Carrer Son Catlaret, 4) einmieten. Es gibt 10er-, 8er-, 6er- und 4er-Zimmer. Beim MZ-Test liegen die Preise für eine Übernachtung im Juni bei ab 40,50 Euro pro Nacht. Neben einer Küche, einer Waschmaschine, einem Trockner und einem Fahrradstellplatz gibt es auch ein Wohn-Ess-Zimmer mit Gesellschaftsspielen, einem Fernseher und Kaffee sowie Snacks aus Automaten. palmaporthostel.com

Im Stil einer Bienenwabe. Y Hostel (Palma)

Das Y Hostel in der Avinguda Joan Miró, 126, in Palmas Stadtviertel El Terreno hieß einst Singular Hostel. Ein Teil der Zimmer ist mit Schlafkojen ausgestattet, die an Bienenwaben erinnern. Es gibt aber auch zwei Einzelzimmer mit eigenem Bad und Küche. Weibliche Reisende können das 8er-Frauenzimmer reservieren. Die Zimmer kosten in der Nebensaison ab 20 Euro pro Person. Es gibt auch eine gut ausgestattete Gemeinschaftsküche. Wer Waschmaschine oder Trockner nutzen will, zahlt je 4 Euro. y-hostel.com

Wie in einer Raumkapsel: We Hostel (Palma)

Das We Hostel nahe der Plaça Gomila in Palma (Carrer Germans Schembri, 1) gibt es seit Februar 2018. Mittlerweile hat die Hostel-Gruppe auch eine Unterkunft in Arenal (siehe rechts). Im We Hostel Palma gibt es 8er-, 4er- und Doppelzimmer (eigenes Bad) sowie ein Zimmer mit besonders futuristischen Betten (siehe Foto). Beim MZ-Test werden für die letzte Juniwoche im 8er-Zimmer Preise von ab 49 Euro, im 4er-Zimmer ab 51 Euro pro Nacht und Person aufgerufen. Gegen Zuzahlung gibt es Frühstück. wehostelgroup.com

Im Streetart-Stil: We Street (Arenal)

Der Arenal-Ableger der Kette liegt im Carrer d’Amílcar, 26, nicht weit vom Yachthafen entfernt. Es gibt Zimmer mit 4, 6, 8 oder 14 Betten. Die Bäder teilen sich die Besucher. Die Nacht Ende Juni gibt es derzeit ab 40 Euro (14-Bett-Zimmer), ab 43 Euro (8-Bett-Zimmer) und ab 50 Euro (4-Bett-Zimmer) pro Person. Neben einer Sonnenterrasse gibt es einen Waschraum, einen Küchenbereich sowie einen Gemeinschaftsbereich mit Spielen und TV. Zudem kann man sich im Hostel ein Fahrrad ausleihen. wehostelgroup.com

Von Deutschen: Das Hostal El Arenal

Ebenfalls in Arenal, im Carrer de Rafael Ramis i Togores, 13, liegt wenige Gehminuten vom Strand entfernt diese familiengeführte Unterkunft. Laut der deutschsprachigen Website gibt es in den Zimmern Safes zum Anmieten (5 Euro) sowie Klimaanlagen. Die Standard-Zimmer kosten im Juni montags, dienstags und mittwochs 120 Euro, die mit Balkon 130 Euro, die mit Terrasse 140 Euro. An den anderen Tagen sind alle drei jeweils fünf Euro teurer. Auch eine Bar mit Frühstücksservice steht für Besucher bereit. dashostal.de

Mit Privatsphäre: Forenna Hostel (Arenal)

Dieses Hostel an der Carretera Militar, 246 hat nach einem Umbau im Jahr 2020 nicht weit von „Das Hostal“ eröffnet. In 16 auf zwei Etagen verteilten Doppel-Zimmern (einige davon mit Außenbereich) haben 32 Besucher Platz. In allen der Zimmer, die je nach Saison zwischen 50 und 120 Euro kosten, gibt es ein Waschbecken, auf jeder Etage jeweils drei Bäder mit Dusche und WC. Die Bäder teilen sich die Gäste also. Es gibt eine Lobby, einen Bereich zum Kaffeetrinken und Schließfächer für die Koffer. forennahostel.com