In Sachen Aufmerksamkeitsökonomie hat die deutsche Fluggesellschaft Eurowings talentierte Leute in den eigenen Reihen. Am 1. April hatte die Airline per Pressemitteilung bekanntgegeben, man werde alsbald Reisen im Heißluftballon von Düsseldorf nach Mallorca anbieten. Selbst Eurowings-CEO Jens Bischof ließ sich bei dem Aprilscherz zitieren: „Mit dem Heißluftballon zu fahren, ist eine faszinierende und durchaus romantische Art, die Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen – auch wenn die Anreise nach Palma de Mallorca etwas länger dauert als mit dem Flugzeug.“

Marketing-Abteilung hatte eine Idee Die Meldung kam gut an. Laut dem Unternehmen bewarben sich Ballon-Piloten um einen Job, interessierte Fluggäste baten um Infos nach den Reisedaten. Das brachte die Marketingabteilung auf eine Idee: den "Burgundy Dreams" benannten Heißluftballon Realität werden zu lassen. Katastrophale Arbeitsbedingungen: Fluggästen von Eurowings steht Anfang Juli am Flughafen von Palma ein Streik bevor Wie Eurowings am Donnerstag (20.6.) erneut per Pressemitteilung bekanntgab, hat man einen eigenen Ballon fertigen lassen, mit dem man zwar nicht von Düsseldorf auf die Insel, aber doch eine Runde über Mallorca drehen kann. Der Clou: "Der große bunte Ballon trägt die Farben und den Schriftzug von Eurowings. Doch das allein ist nicht das Besondere, denn er zeigt auch die Umrisse eines Flugzeugs: vorne ein Cockpit, hinten das Leitwerk und an den Seiten die Tragflächen", so die Bekanntmachung. Betrieben wird der Heißluftballon vom Typ M160 von der Firma Mallorca Balloons, die bereits seit 37 Jahren auf Mallorca aktiv ist. "Gestartet wird im Ballonhafen von Manacor in der Inselmitte. Der Ballon hat ein Fassungsvermögen von mehr als 4.500 Kubikmetern und ist acht Stockwerke oder mehr als 22 Meter hoch. In dem Korb unter dem Ballon finden vier bis fünf Reisende Platz", teilt Eurowings mit. Mallorca-Shuttle Eurowings legt pro Woche 426 Verbindungen von 26 Flughäfen im Sommer auf Das kostet der Spaß Das Erlebnis soll das ganze Jahr über angeboten werden und kostet 188 Euro. Kunden der Airline erhalten einen Rabatt. Gebucht werden kann auf der Website von Mallorca Balloons. /pss