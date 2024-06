Zeit für eine Saisonbilanz in den Wanderherbergen des Inselrats von Mallorca. Denn dort ist bereits Ende Mai die Hochsaison zu Ende gegangen, vor dem Beginn der sommerlichen Hitze auf der Insel. In der Zeit zwischen März und Mai stiegen insgesamt gut 12.700 Gäste in den Unterkünften ab - das sind rund 21 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres, wie es in einer Pressemitteilung des Inselrats vom Freitag (28.6.) heißt.

Aber auch im Juni seien die Herbergen stärker nachgefragt gewesen als bislang, heißt es in der Mitteilung. Mit knapp 3.200 Ausflüglern, die Schlafplätze reservierten, betrage die Steigerung zum Vorjahresmonat knapp zehn Prozent. Neben dem Frühjahr haben die Herbergen auch im Herbst Hochsaison, in der Zeit von Oktober und November. Rangliste der Herbergen Der Inselrat verfügt derzeit über sechs refugis. Sie befinden sich auf öffentlichen Landgütern im Gebiet der Serra de Tramuntana und können über ein einheitliches Buchungssystem reserviert werden. Zur Verfügung stehen insgesamt 332 Gästeplätze. Die Gästezahlen in den einzelnen Herbergen im Zeitraum März bis Mai: Tossals Verds (3.202 Gäste), So n'Amer (3.071), Can Boi (2.549), Muleta (2.118), Pont Romà (2.119) und Galatzó (2.400). Geplant ist derzeit eine weitere Wanderherberge in Banyalbufar. Die Zuwächse werden im Inselrat mit einer stärkeren Nachfrage nach Touren auf dem Fernwanderweg GR-221. Die Trockensteinmauerroute GR 221 zieht sich längs durch den gesamten Gebirgszug der Tramuntana. Der Inselrat hat zuletzt mehrere Teilstücke erschlossen, die noch fehlten. Unter den Gästen waren auch gut 1.800 Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen von Schulausflügen die Herbergen besuchten. Für sie hat der Inselrat spezielle Programme aufgelegt. Wie man bucht Gebucht werden können die Wanderherbergen (refugios) auf der Website des Inselrats. Eine Nacht im Gruppenzimmer kostet 14 Euro, Bettwäsche 4,50 Euro, Handtuch zwei Euro, Frühstück 5,50 Euro, Abendessen mit Wein oder Wasser 9,50 Euro. Auch Wegbeschreibungen auf Deutsch sowie GPS-Routen stehen bereit, so auch auch für den Fernwanderweg GR 222 von Lluc nach Artà. Weitere Projekte In Vorbereitung ist zudem ein weiterer Fernwanderweg: Der GR 226 erschließt auf 105 Kilometern die Gemeinden des Llevant, also den Osten von Mallorca. Der GR 226 zieht sich durch fünf Gemeinden und umfasst vier Tagesetappen von jeweils 22 bis 25 Kilometern – Cales de Mallorca-Manacor, Manacor-Son Carrió, Son Carrió–Artà, Artà–Cala Mesquida – sowie zwei Anschlüsse ab Son Macià (3,3 Kilometer) und Costa dels Pins (7,7 Kilometer). Statt durch die Berge geht es über Hügel und übers flache Land.