Corona an Bord der "Mein Schiff 2" – das sagt Tui Cruises

Die Corona-Pandemie ist zwar vorbei – das bedeutet aber nicht, dass es nicht immer wieder zu Erkrankungen kommt. Seit einigen Wochen schießen die Infektionszahlen wieder in die Höhe, auch auf Mallorca. Das macht sich offenbar auch auf Kreuzfahrtschiffen bemerkbar.

MZ-Leserin Nadine T. (Name geändert) hatte Ende Juni eine zehntägige Reise auf der "Mein Schiff 2" gebucht, die auf der Insel startete und dort wieder enden sollte. Anderthalb Wochen lang ging es für das Schiff durch das westliche Mittelmeer. Doch der entspannte Teil der Reise war nach kurzer Zeit vorbei. Nach vier Tagen bekam T. Schüttelfrost. Da sie eine Vorerkrankung hat, entschied sie sich, die Bordärztin aufzusuchen. Dort habe schon eine ganze Reihe an Patienten auf eine Behandlung gewartet. "Der eine hatte Ohrenschmerzen, eine andere heftigsten Husten."

Sofort Corona-Test gezückt

Als sie zur Ärztin kam und ihr von den Symptomen berichtete, habe diese sofort einen Corona-Test gezückt. "Ich weiß, was Sie haben." Der Test sei durchgeführt worden, ohne dass T. groß um Erlaubnis gebeten wurde. Das Ergebnis: positiv. "Sie müssen sofort in Quarantäne", habe die Ärztin erklärt. Nach drei Tagen ohne Symptome könne sie sich freitesten lassen. Zudem habe die Medizinerin erklärt, man hätte Angst, dass das Schiff bei der Rückkehr nach Palma festgesetzt würde, wenn herauskäme, dass es Corona-Fälle an Bord gibt.

Immerhin: Die Crew räumte ihr ein Upgrade ein. Aus einer Kabine im Innenbereich ging es in eine mit Balkon. Doch da hörte es auch schon auf. Sie habe teilweise stundenlang darauf gewartet, dass jemand ihr Essen in die Quarantäne-Kabine bringt. Die Urlauberin aus Westdeutschland vermutet, dass sie mit ihrer Situation nicht die Einzige war. "Wenn man auf den Balkon ging, hörte man es überall schniefen und husten." T. und ihr Mann beschlossen, im nächsten Hafen auszusteigen.

T. fragt sich, warum die Crew nicht offensiver über die Erkrankungen informierte. Schließlich seien auch zahlreiche ältere Passagiere an Bord gewesen. Es seien, soweit sie es mitbekommen habe, keinerlei Sicherheitsmaßnahmen getroffen worden – abgesehen von der Quarantäne.

Das sagt Tui Cruises

Auf MZ-Anfrage bestreitet Tui Cruises, dass es zu einer medizinischen Notlage gekommen sei: "Es hat keine Häufung von Corona-Infektionen an Bord der "Mein Schiff 2" gegeben. Grundsätzlich folgen wir bei allen nachgewiesenen, meldepflichtigen Infektionskrankheiten den Empfehlungen von Shipsan und isolieren eine erkrankte Person."

Ein anderer Passagier berichtet

Doch noch ein anderer Passagier, der nach Ende der Reise ebenfalls positiv getestet wurde, berichtet auf Facebook, dass es Sorgen bei den Passagieren gegeben habe. "Während der Reise wurden ab einem bestimmten Tag plötzlich Mitarbeiter bei den Desinfektionsspendern in den Restaurants platziert, die uns Passagiere darauf hinwiesen, man soll sich doch bitte die Hände desinfizieren. Nachdem mehrere Passagiere bei der Crew nachgefragt haben und misstrauisch wurden, gab es eine Durchsage des Kapitäns, in der gesagt wurde, es handle sich hierbei um eine „Übung“ und es gebe keinen Grund zur Beunruhigung."

Zudem habe man in jedem Hafen gesehen, wie Passagiere mit Masken das Schiff verlassen haben. Auch dieser Reisegast kritisiert die mangelnde Information seitens der Crew. /pss