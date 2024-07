Badekleidung, Sandalen, kurze Hosen: Gibt es einen Dresscode in den Hotels auf Mallorca?

Es ist eine häufige Leserfrage, die die MZ immer wieder erreicht: Welcher Dresscode ist in Essensräumen der Mallorca-Hotels üblich? Ist die Badehose tabu? Und was ist mit Flip-Flops?

Tatsächlich geht man nur auf Nummer sicher, wenn man bei der Rezeption nachfragt. Eine kleine MZ-Umfrage unter hochpreisigen Hotels ergab feine Nuancen zwischen den Einrichtungen. „Wir unterscheiden zwischen Männern und Frauen“, so eine Rezeptionsmitarbeiterin im Fünf-Sterne-Hotel Iberostar Selection Playa de Palma. „Frauen können offene Sandalen tragen, Männer bitte geschlossenes Schuhwerk.“ Auch dürften Frauen Schulter zeigen, Männer dagegen sollten Hemden oder T-Shirts anziehen und ärmellose Muskelshirts vermeiden. Flip-Flops oder Badelatschen seien für alle Gäste im Speisesaal tabu, ebenso wie Badekleidung oder halbdurchsichtige Strandkleider. „Man sollte sich schon umziehen, bevor man vom Pool zum Essen geht.“

Nicht alle sind gleich streng

Viele andere Luxus-Unterkünfte halten es ähnlich, wenn auch weniger spezifisch. „Einen Dresscode gibt es bei uns nicht. Kurze Kleidung ist o. k. Nur Badekleidung darf es nicht sein“, so ein Mitarbeiter vom Aubamar Suites & Spa. „Abgesehen von Bikini und Badehose gibt es keine Etikette, jeder darf sich kleiden, wie er mag“, heißt es auch aus dem Hotel Cap Rocat. „Das war nie ein Problem, die Gäste wissen, dass sich Badekleidung beim Essen nicht schickt“, so eine Mitarbeiterin des Creu de Tau in Capdepera. Hier gibt es keinen klassischen Speisesaal, sondern ein gesondertes Restaurant im Hotelkomplex. „Entsprechend kleiden sich die Gäste: mittags auch mit kurzen, luftigen Hosen, abends dann aber schicker.“

Noch legerer geht es in Hotels mit weniger Sternen oder Familienhotels zu, die auch nahe des Poolbereichs Tische platzieren. Snacks am Wasser können, wenn gewünscht, nass zu sich genommen werden. Fürs Abendbrot im Speisesaal schickt es sich aber auch hier, zumindest ein T-Shirt überzuwerfen.