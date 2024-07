Es bietet Platz für 16 Gäste und ist wohl eines der Ferienhäuser mit der eindrucksvollsten Adresse der Insel: Die Edelhotelkette Vestige Collection, die zum Imperium des Klinik-Tycoons Víctor Madera (Quironsalud) gehört, eröffnet ab Mitte Oktober in einem Stadtpalast neben der Kathedrale ein sogenanntes "private estate". Letztlich eine Ferienimmobilie der gehobenen Sorte mit Blick über die Bucht von Palma.

Ferienhaus im Stadtpalast

Miramar heißt die neue Eskalationsstufe des Luxustourismus auf Mallorca und wird derzeit in einem Stadtpalast aus dem 18. Jahrhundert fertiggestellt. Einst gehörte er Joan Antoni Artigues, seines Zeichens Berater des spanischen Königs Carlos III. Insgesamt stehen hier ab Herbst acht Doppelzimmer zur Verfügung. Das größte von ihnen ist eine Suite mit 48 Quadratmetern. Darüber hinaus gibt es ein weiteres Schlafzimmer mit eigenem Bad, das dem Personal zur Verfügung gestellt werden kann, wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt.

Außerdem gibt es alle Einrichtungen, wie man sie heutzutage von einem Gästehaus dieser Kategorie erwarten würde: Kinosaal, Bibliothek, Büros, eine Sonnenterrasse, ein 31 Quadratmeter großes Schwimmbecken sowie einen Fitnessraum, in dem Geräte der neuesten Generation zur Verfügung stehen. Zudem verfügt der Palast über eine voll ausgestattete Profi-Küche. Ein Privat-Koch kann selbstverständlich für den gesamten Aufenthalt oder für ein spezielles Event mitgebucht werden. Wer lieber auswärts isst, kann sich von einem hauseigenen Service Tische in den besten Lokalen der Stadt reservieren lassen.

Stadtstrand in 20 Minuten zu erreichen

Kurios: In der Pressemitteilung wird darauf hingewiesen, dass der nächste Strand in "nur 20 Minuten" zu Fuß zu erreichen ist. Ob der damit gemeinte Stadtstrand Can Pere Antoni den Ansprüchen der erlesenen Kundschaft entspricht, bleibt abzuwarten. Über die Mindestdauer für die Buchung mag man sich bei der PR-Agentur noch nicht äußern. Auch über den Preis für eine Nacht herrscht auf MZ-Anfrage Schweigen.

Das Miramar ist das erste Projekt der Kette auf Mallorca, die auf der Nachbarinsel Menorca bereits zwei Häuser betreibt. Auf Mallorca soll als Nächstes in Son Verí in der Gemeinde Valldemossa ein Hotel eröffnet werden. Vestige-Chef Madera besitzt mittlerweile fünf Stadtpaläste auf Mallorca, sodass weitere Eröffnungen nicht ausgeschlossen sind.