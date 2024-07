Die halbe Stunde Verspätung, mit der das Flugzeug gestartet war, dürfte den Passagieren rückblickend nicht so lang vorgekommen sein: Eine Maschine von Condor, die von Palma nach Frankfurt fliegen sollte, musste am Mittwoch (17.7.) gleich zweimal umkehren. Grund waren Probleme an den Landeklappen. Über den Vorfall berichtete als Erstes das Fachportal "Aerotelegraph".

Nach 40 Minuten wieder zurück

Ursprünglich sollte die Boeing 757 mit der Flugnummer DE1773 um 9.15 Uhr auf Mallorca losfliegen. Mit 34 Minuten Verspätung hob die Maschine dann tatsächlich ab. Doch lange blieb der Flieger nicht in der Luft. Die Crew stellte technische Probleme fest, drehte eine Runde über Cala Ratjada und flog über Can Picafort an den Flughafen zurück. Um 10.29 Uhr war das Flugzeug wieder auf dem Boden.

Die Maschine wurde durchgecheckt. Um 13.21 Uhr wurde laut Aerotelegraph der zweite Versuch gestartet. Doch erneut machten die Landeklappen Probleme und die Maschine kehrte über dieselbe Strecke an den Airport zurück. Daraufhin bestellte Condor eine Ersatzmaschine, die am späten Nachmittag von Düsseldorf kommend auf Mallorca landete und die Passagiere schließlich wohlbehalten gegen 22.30 Uhr in Frankfurt ankommen ließ.

Das sagt Condor

Auf MZ-Anfrage bestätigte eine Sprecherin von Condor zwar die technischen Probleme, ging aber nicht auf den zweifachen Startversuch ein: „Leider konnte der Flug DE1773 am 17. Juli 2024 wegen einer Fehlermeldung an den Landeklappen nicht planmäßig durchgeführt werden und kehrte nach Palma de Mallorca zurück. Die Landung erfolgte ohne besondere Vorkommnisse. Das Flugzeug wird seitdem vor Ort eingehend technisch überprüft. Condor entsandte ein Ersatzflugzeug, das die Gäste noch am gestrigen Abend von Palma nach Deutschland brachte.“

Dass Maschinen nach dem Start an den Flughafen zurückkehren müssen, kommt immer wieder vor. Im vergangenen Jahr ereilte gleich zwei Eurowings-Maschinen das Schicksal, als sie wegen Vogelschlags zu einer Sicherheitslandung genötigt wurden.