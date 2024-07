Das weltweite IT-Chaos, das am Freitagmorgen (19.7.) für Probleme in verschiedenen Branchen gesorgt hat, hat auch den Flughafen Mallorca betroffen. Am Vormittag kam es zu langen Schlangen an den Gepäckschaltern. Vor allem die Airlines Tui und Jet2 waren von größeren Wartezeiten – die bis zu eine Stunde betrugen – betroffen.

"Man sieht das Ende der Schlange nicht", berichtet MZ-Redakteur Ralf Petzold, der vor Ort war. "Mitarbeiter von Jet2 gehen die Schlange ab und kontrollieren die Boarding-Pässe, um die Passagiere herauszufiltern, deren Flug bald startet."

Gegen 10 Uhr hieß es von Aena, es sei mittlerweile gelungen, einige Programme wieder hochzufahren. Gegen 11 Uhr sagte eine Sprecherin, dass die Flugzeuge weiterhin starten und landen. Vereinzelt komme es zu Verspätungen.

Das sagt der Reiseveranstalter Tui

Der Reiseveranstalter Tui konnte am Vormittag zunächst keine umfassende Einschätzung dazu abgeben, wie sich die Lage in Son Sant Joan darstellt. "Alle Airlines sind gleichermaßen von dem Problem betroffen", sagte Tui-Sprecher Aage Dünhaupt. Jede Airline versuche, ihre Maschinen in die Luft zu bekommen, doch wenn die eigenen Systeme oder die Systeme am Flughafen nicht funktionierten, dann ginge das eben nicht so einfach. Zu den langen Warteschlangen an den Schaltern von Tui sagte Dünhaupt: "Es handelt sich hierbei um britische, nicht um deutsche Flieger."

Bei Tui wurde gegen 10.45 Uhr der Check-in gestoppt. Kurz zuvor war die Nationalpolizei am Schalter vorstellig geworden, wenngleich es von der Polizei heißt, dass sie nichts mit der Unterbrechung des Betriebs zu tun habe. Rund 45 Minuten später nahm Tui den manuellen Check-in wieder auf. Bei Jet2 wurde der Check-in derweil nicht gestoppt. Die ebenfalls lange Schlage bewegte sich vergleichsweise zügig vorwärts.

Bei den Schaltern von anderen Airlines war die Situation deutlich entspannter. Das lag auch daran, dass beispielsweise bei Eurowings zwischen 9 und 12 Uhr nur sechs Starts geplant waren.

Gegen 12 Uhr meldete Aena, dass die Computersysteme langsam wieder genutzt werden können. Zu dem Zeitpunkt gab es allerdings teilweise immer noch sehr lange Schlangen.

Weltweites IT-Chaos

Das IT-Chaos betrifft nicht nur Spanien. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich um ein Problem bei Microsoft. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, ist der Flugverkehr am Flughafen Berlin-Brandenburg bis mindestens zehn Uhr eingestellt. Medienberichten zufolge sollen auch Airports in anderen Ländern der Welt betroffen sein. Auch in Sidney gebe es Probleme. Zudem seien auch andere Unternehmen wie Banken oder Fast-Food-Restaurants in verschiedenen Ländern betroffen. Auch der Fernsehsender Sky hatte Probleme bei der Übertragung.