Der am Freitagmorgen (19.7.) weltweit aufgetretene IT-Ausfall hat auch am Flughafen Mallorca für Chaos und Verwirrung gesorgt. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, mussten Passagiere teilweise bis zu sechs Stunden warten, bis ihr Flieger starten konnte. Andere hatten nicht so lange Verspätungen, mussten aber dafür über eine Stunde warten, um ihr Gepäck an den Schaltern aufgeben zu können, wo die Mitarbeiter händisch den Check-in übernahmen.

Systemausfall am Flughafen Mallorca: Lange Schlangen an den Check-in-Schaltern von Tui Auch Mallorca-Urlauber Christian Franz war mit seiner Tochter Amelie am Mittag am Airport, um nach einem zehntägigen Aufenthalt in Santanyí wieder in die Heimat nach Dortmund zu fliegen. Vom Chaos am Flughafen habe er erst bei der Ankunft erfahren, erzählt der 42-Jährige, der mit Ryanair gebucht hatte. Im Gegensatz zu Reisenden von Jet2 und Tui musste sich Familie Franz nicht mit einer längeren Wartezeit bei der Gepäckaufgabe herumschlagen. "Lange Schlangen hatten wir keine, aber der Flug wurde die ganze Zeit als verspätet angezeigt." "Gut durchgewurschtelt" Am Schalter habe man aber mehr Informationen bekommen. "Letztlich haben wir uns gut durchwurschteln können", antwortet er auf die Frage, ob er und seine neunjährige Tochter gut betreut worden seien während der Wartezeit. Gegen 15 Uhr konnte die Maschine dann in Richtung Dortmund abheben. Immerhin: Mit anderthalb Stunden war der Flieger nicht so sehr verspätet wie auf dem Hinflug, berichtet Franz. "Dort hatten wir zweieinhalb Stunden Verspätung." Und das ganz ohne weltweites IT-Chaos. Technische Probleme an Flughäfen: Das sind ihre Rechte Das ist passiert Der IT-Ausfall hat am Freitagmorgen weltweit Flughäfen, Unternehmen und Medien lahmgelegt. Man geht davon aus, dass ein Fehler in einem Programm-Update der IT-Sicherheitsfirma Crowdstrike der Auslöser gewesen sein dürfte. Der spanische Flughafenbetreiber Aena berichtete gegen 8.15 Uhr auf X (ehemals Twitter) von einem Systemausfall in allen Airports des Landes. Landesweit wurden bis 14.30 Uhr nach offiziellen Informationen 105 Flüge storniert, viele weitere sind teilweise stundenlang verspätet. /pss