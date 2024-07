Medizinischer Notfall im Mallorca-Urlaub: Wer bezahlt, wenn ich in eine Privatklinik gebracht werde?

Badeunfälle, Verletzungen beim Wandern, Stürze vom Fahrrad oder andere Notfälle: Im Sommer kommen Hunderttausende von Urlaubern auf die Insel, denen das hiesige Gesundheitssystem im Fall der Fälle erst einmal gerecht werden muss. Damit die öffentlichen Krankenhäuser nicht überlastet werden, gibt es schon seit der Pandemie immer wieder zeitlich begrenzte Vereinbarungen zwischen der balearischen Gesundheitsbehörde IB-Salut und dem Verband der Privatkliniken (UBES). Dank dieser können Urlauber aus dem EU-Ausland und Großbritannien, die Anrecht auf eine Versorgung im öffentlichen System haben, auch privat behandelt werden.

„Die alte Vereinbarung galt von Juni 2021 bis Juni 2023, die neue seit dem 2. Juni 2024. Sie ist bis zum 31. Dezember 2024 gültig“, erläutert ein Sprecher des balearischen Gesundheitsministeriums. Dank des Abkommens sind allein im Juni 2024 auf den Balearen 645 Urlauber privat behandelt worden, wobei die Nationalitäten nicht aufgeschlüsselt werden. Während der zuletzt gültigen Vereinbarung war es insbesondere im August 2021 und 2022 zu einem besonders hohen Aufkommen an Urlaubern gekommen, die in privaten Zentren behandelt wurden. Damals war die Pandemie noch in vollem Gange. „Es war eine intensive Zeit. Wir konnten etwa viele PCR-Tests der Urlauber übernehmen“, sagt der Geschäftsführer der Vereinigung privater Gesundheitsversorger auf den Balearen (UBES), Antoni Fuster.

Koordinierungsstelle entscheidet

Ob ein Patient in einem öffentlichen oder privaten Krankenhaus behandelt wird, bestimmen die Mitarbeiter der Koordinierungsstelle für medizinische Notfälle (CCUM, Centro Coordinador de Urgencias Médicas, 061) je nach Schwere und Art des Vorfalls. Wichtig ist in jedem Fall, dass die Patienten die Europäische Gesundheitskarte (tarjeta sanitaria europea) besitzen. Auf den Krankenkassen-Karten der gesetzlichen Versicherungen in Deutschland befindet sich auf der Rückseite ein EU-Symbol.

Über die Karte erfolgt dann auch die Abrechnung. Alle Gesundheitsdienste der EU-Mitgliedstaaten melden auf einer Plattform des zuständigen Ministeriums des jeweiligen Staates die für die Urlauber im Ausland erbrachten Leistungen und gezahlten Beträge. Diese Auslagen werden dann in regelmäßigen Abständen ausgeglichen, sowohl für deutsche Urlauber, die in Spanien behandelt wurden, als auch für spanische Urlauber, die in Deutschland einen Arzt aufsuchen mussten.

Die auf den Balearen freiwillig an der Vereinbarung beteiligten privaten Einrichtungen müssen der balearischen Gesundheitsbehörde alle in Rechnung gestellten Leistungen melden. Nach einer Prüfung zahlt die balearische Gesundheitsbehörde ihnen die offenen Beträge, wobei die zum Zeitpunkt der Behandlung gültige Gebührenordnung entscheidend für die Sätze ist. Von der Summe geht noch ein fester Prozentsatz für Verwaltungskosten ab, bestätigt der Sprecher von IB-Salut.

Darum sind deutsche Arztzentren nicht dabei

Nicht jede private Klinik oder jedes private Gesundheitszentrum kann ohne Weiteres in das Netz aufgenommen werden. Es gelten bestimmte Voraussetzungen. So müsse die Einrichtung etwa über eine 24-Stunden-Notaufnahme, eine Intensivstation sowie auch einen Transportdienst – wenn auch über eine externe Firma – verfügen, sagt Antoni Fuster. Deutsche Arztzentren wie die Deutschen Facharzt-Zentren (Peguera und Palmanova) oder die Clínica Picasso in Palma erfüllen diese Bedingungen nicht und bleiben bei der Vereinbarung deswegen außen vor. „Es geht auch um Kapazitäten. Wenn fünf große Hotels gut belegt sind, können wir als kleines, privates Arztzentrum wenig beitragen“, sagt Per Baar, Geschäftsführer der Deutschen Facharzt-Zentren.

An der Vereinbarung beteiligt sind stattdessen insbesondere die großen spanischen Klinikgruppen Juaneda Hospitales und Quirón, wobei letztere von der deutschen Fresenius-Gruppe kontrolliert wird. Auch im Hospital de Llevant in Porto Cristo werden Urlauber behandelt.

Die Details zur Gesundheitsversorgung von Urlaubern im privaten Gesundheitssystem auf den Balearen finden sich im spanischen Amtsblatt BOE (Decreto-ley 1/2024, de 22 de marzo, bit.ly/BOEPrivat) sowie dem balearischen Amtsblatt BOIB (Nr. 56 del 27 de abril de 2024, bit.ly/BOIBPrivat).