Diese Strände sind ideal für Familien mit Kindern

Bis zu dem 490 Meter langen, von Rettungsschwimmern überwachten Strand kann man fast direkt vorfahren. Direkt an der Promenade gibt es Läden und Restaurants.

Playa Santa Ponça (Calvià)

Der Hauptstrand von Santa Ponça ist ganze 530 Meter lang. Im Kiefernwald im hinteren Bereich gibt es auch Schattenplätze. Verpflegung gibt es an den Strandbars.

Playa de Sa Coma (Sant Llorenç)

Am besten auf dem großen Parkplatz in der Avinguda de Ses Palmeres parken. Nur wenige Meter weiter warten 760 Meter Sandstrand und eine schattige Promenade.

Cala Anguila (Manacor)

Parken geht direkt vor Ort. Im hinteren Teil des Strandes ist Platz fürs Fußballspielen. Der Einstieg ist seicht, das türkisfarbene Wasser fast immer ruhig und sicher.

Cala Esmeralda (Santanyí)

Auch hier gibt es direkt vor Ort einen Parkplatz. An der von Hotels und Ferienanlagen umgebenen Playa finden die Kids bestimmt schnell Spielgefährten.

Playa de Ciutat Jardí (Palma)

Ein unter Familien mit kleinen Kindern beliebter Stadtstrand in Palma. Überwacht, leicht zu erreichen und mit einem Spielplatz ausgestattet.

Playa de Sant Elm (Andratx)

Hier ist Baden mit Ausblick auf die Dracheninsel Sa Dragonera angesagt. Geparkt wird gegenüber vom Strand. Es geht ruhiger zu als in anderen Orten.

Playa de Port d'Alcúdia (Alcúdia)

Dieser Strand zieht sich von kurz hinter dem Hafen von Port d’Alcúdia bis zur Playa de Muro. In einigen Cafés in Hafennähe sitzt man direkt im Sand.

Playa de Can Picafort (Santa Margalida)

An Port d’Alcúdia und die Playa de Muro schließt Can Picafort an. Der Strand mag schmal sein, aber die gesamte Infrastruktur ist sehr familienfreundlich.

En Repic/Es Travès (Sóller)

Schattenliebhaber werden am Strand En Repic fündig. Wer dagegen die Straßenbahn vorbeiruckeln sehen will, lässt sich am Strand Es Travès nieder. Bergkulisse gibt’s an beiden.

Playa Llenaire (Pollença)

Ein seichter Strand und viele Einkehr- und Einkaufsmöglichkeiten im Rücken. Port de Pollença mag manchmal trubelig sein, bleibt aber gemütlich.