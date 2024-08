Neun Dinge, die Urlauber am Strand auf Mallorca unbedingt beachten sollten

Der Hochsommer auf Mallorca steht vor der Tür. An heißen Tagen sind die Freizeitaktivitäten auf der Insel begrenzt. Wirklich Sinn macht nur Baden. Statt Freibäder und Pools, die man auch in Deutschland aufsuchen kann, empfiehlt sich ein Besuch am Meer, genügend Strandoptionen gibt es ja. Am Strandtag vergisst man dann vor lauter Sonne auf der Haut, Meeresrauschen und Glücksgefühlen schnell die grundlegenden Verhaltensregeln. Ein Überblick über neun Dinge, die Sie auf Mallorca besser beachten sollten, damit der Strandtag nicht zum Albtraum wird oder sie sich am Ende mit den Nachbarn anlegen:

1. Wasser als Element nicht unterschätzen

Leichte Wellen schlagen an den Strand, die Sonnenstrahlen reflektieren im Wasser, die Luft ist warm. „Was soll da schon passieren?“, denkt man sich. Also: direkt rein ins Wasser und weit weg vom Ufer schwimmen. Dabei sollte man aber nicht allzu sorglos sein. „Wenn etwas passiert, dann meist, weil das Wasser als Element unterschätzt wird“, weiß Alexander Paffrath von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). So kann es zum Beispiel starke Strömungen geben, die selbst Erwachsene umreißen können.

Auf Mallorca besonders tückisch sind Unterströmungen, mit denen man vor allem an der Playa de Muro einige Erfahrung hat. Sie bilden sich an Hindernissen am Meeresgrund wie etwa Sandbänken. Die Wellen werden ausgebremst, das Wasser bündelt sich und fließt kraftvoll – einem unsichtbaren Fluss gleich – ins offene Meer zurück. „Die Strömungen können ohne jede Vorwarnung zu jeder Tageszeit auftreten“, warnt der Koordinator der Rettungsschwimmer an der Playa de Muro Toni Carrió immer wieder. „Wer in eine dieser Strömungen gerät, sollte niemals gegen sie ankämpfen, sondern seitlich aus ihr herausschwimmen. Eine Strömung selbst lässt einen Badegast nicht ertrinken. Was aber tödlich sein kann, ist, dass er erschreckt und beim Dagegen-an-Schwimmen kraftlos wird“, erklärt er.

2. Besser mit Wind rechnen

Auch die glatte See kann Gefahren bergen. Während man vom Ufer aus den Eindruck hat, als scheint kein Lüftchen zu wehen, kann auf dem Wasser ablandiger Wind herrschen. Wer nun mit Luftmatratze ins Wasser geht und nicht aufpasst, treibt schnell ab. Dann aus eigener Kraft gegen Wind und Strömung zurückzukommen, sei teilweise ein hoffnungsloses Unterfangen, sagt Paffrath und fügt an: „In aller Regel wäre das schon zu vermeiden, wenn man denn die Warnsignale beachten würde.“ Auch deswegen weisen an den von Rettungsschwimmern überwachten Stränden Flaggen auf mögliche Gefahren hin.

3. Die Bedeutung der Flaggen kennen

Nicht alle Strände auf Mallorca, aber ein Großteil von ihnen wird in den Sommermonaten von Rettungsschwimmern bewacht. Sie hissen verschiedene Flaggen. Rot bedeutet „strenges Badeverbot“ wegen Gefahren im Wasser, etwa starken Strömungen oder Abwasser. Besonders an den Stränden von Palma gab es in der Vergangenheit mitunter Abwasserprobleme. Weht ein gelbes Fähnchen, sollte man nur im flachen Bereich baden. Orange bedeutet, dass die Rettungsschwimmer gerade nicht da sind. Eine weiße Flagge mit violetten Quallen warnt vor Quallen. Sind die Flaggen hingegen grün, sollte dem Badespaß nichts im Weg stehen.

4. Kids immer im Blick haben

Immer wieder beobachten Alexander Paffrath und Toni Carrió, dass Eltern ihre Kinder unbeaufsichtigt am Wasser spielen lassen. Väter und Mütter starrten oft in ihre Smartphones oder schlafen ein, statt ihre Kinder im Blick zu behalten. „Wenn sie ihr spielendes Kind auch nur eine Minute aus den Augen verlieren, kann das gefährlich werden“, sagt Carrió. Statt zu Schwimmflügeln sollten Eltern zudem lieber zu Schwimmwesten greifen. „Die aufblasbaren Flügel geben ein falsches Gefühl von Sicherheit. Die Westen hingegen sind um den Körper geschnallt. Sie können nicht abrutschen und verlieren auch keine Luft.“

5. Nachts niemals baden

Die Sommernächte auf Mallorca sind lau, man liegt am Strand – und kommt auf die Idee, sich noch mal abzukühlen. Doch von einem nächtlichen Bad außerhalb der Einsatzzeiten der Rettungsschwimmer ist dringend abzuraten. Die fehlende Sicht und daher schlecht einschätzbaren Gegebenheiten im Meer sind etwa 2021 zwei Schwestern aus Nordrhein-Westfalen in der Cala Mendia zum Verhängnis geworden. Die beiden Frauen waren gemeinsam mit Freundinnen bei stürmischer See nachts baden gegangen und gegen die Felsen in der Bucht geschleudert worden. Häufig ist vom Ufer aus nicht ohne Weiteres zu erkennen, welch enorme Kraft das Meer hat. Es reicht aber auch schon, wenn jemand weit draußen einen Krampf bekommt und ihn niemand hören oder sehen kann. „Für einen Großteil der nicht ganz so trainierten Menschen ist das wie ein Todesurteil“, weiß Paffrath.

6. Keine Scherben am Strand lassen

Die Bierflasche geht zu Bruch? Einfach Sand darüber verteilen, ist vielleicht verlockend, kann aber gefährlich werden. Rennt ein anderer Badegast mit nackten Füßen über die Stelle, kann er sich Verletzungen zuziehen. Auch Kinder können beim Buddeln auf die Scherben stoßen. Stattdessen gilt selbstverständlich: alles aufsammeln und entsorgen. Ideal wäre natürlich, man nimmt erst gar keine Glasflaschen mit an den Strand, so Paffrath. In Partyzonen wie dem Ballermann ist Alkohol seit Mitte Mai auf offener Straße und am Strand ohnehin verboten. Bei Verstößen werden Strafen von 500 bis zu 1.500 Euro fällig werden, wobei die Polizei die Einhaltung der Regelung bisher kaum kontrolliert.

7. Decken achtsam ausbreiten

Decken auslegen, Strandmuschel aufstellen und den großen Sonnenschirm in den Sand hämmern: Mancher schlägt am Meer ein großes Lager auf. Doch wie viel Fläche darf man eigentlich einnehmen? Dazu gibt es keine klaren Einschränkungen. Es versteht sich aber von selbst, dass man Rücksicht auf die anderen Badegäste nimmt. Ist viel los und reiht man sich Decke an Decke, ist es nicht angebracht, die Fläche einer Einzimmerwohnung zu besetzen. Die Strandliegen- und Sonnenschirm-Verleiher auf Mallorca achten oft genau darauf, dass sich kein Nicht-Kunde im Bereich der kostenpflichtigen hamacas und sombrillas niederlegt. Auch um die Türme der Rettungsschwimmer herum gibt es fast immer Abgrenzungen per Seil im Sand, innerhalb derer man sich nicht hinlegen darf.

8. Auf keinen Fall grillen

Offenes Feuer und Grillen sind während der Sommermonate wegen der Waldbrandgefahr strengstens verboten. In diesem Jahr wurde die Frist sogar vorverlegt, da es bereits im Frühjahr zu einigen Bränden gekommen war.

9. FKK- und Hundestrände aufsuchen

Nacktbaden ist in ganz Spanien seit 1989 erlaubt. Die spanischen und damit auch mallorquinischen Gemeinden dürfen allerdings selbst über ihre Strände entscheiden. Von Familien mit Kindern und älteren Menschen besuchte Strände sollten nudistas besser meiden. In der Szene als zumindest teilweise FKK-Strände bekannt sind etwa die Playa del Mago und der Caló d‘es Monjo (jeweils Calvià), die Cala Varques (Manacor) oder die Cala Moltó und Cala Mesquida (jeweils Capdepera). Oben ohne sieht man viele Frauen auch an herkömmlichen Stränden. Hundebesitzer sind mit ihren Vierbeinern auch im Sommer etwa im Dünengebiet Es Carnatge (erster Strand von der Cala Gamba aus kommend, Palma), in der Cala Blanca (Andratx) oder der Platja de Llenaire (Pollença) willkommen.