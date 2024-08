So schnell wird es nichts mit der Mitnahme von Flüssigkeiten im Handgepäck am Flughafen von Mallorca. Zwar schafft die spanische Flughafenverwaltung Aena für den Airport voraussichtlich im Herbst neue Sicherheitsscanner an, die nach Vorgaben der EU vom Frühjahr - einem Beschluss der EU-Kommission im April - eigentlich Voraussetzung für eine Lockerung der Handgepäck-Regeln sind. Doch eine nun beschlossene EU-Vorschrift begrenzt auch für diese die Mitnahme auf wie bislang 100 Milliliter, die weiterhin in einem transparenten Beutel und getrennt vom restlichen Handgepäck vorgezeigt werden müssen.

Teure neue Scanner

Bislang haben bereits mehrere Flughäfen in Europa die neuen C3-Scanner in Betrieb genommen. Aena hat sie an den Flughäfen von Madrid und Barcelona im Einsatz, Palma soll Ende des Jahres folgen. Dann wird aber bereits die neue EU-Vorschrift von Ende Juli (externer Link) in Kraft sein, laut der die strengen Handgepäck-Regeln auch im Fall der neuen Scanner beibehalten werden - die Rede ist von technischen Überprüfungen, die zunächst ausgeführt werden müssten. Dabei funktionieren die neuen Scanner ähnlich den CT-Scannern beim Arzt, erstellen also 3D-Bilder der Gepäckstücke.

Auch wenn die Sicherheit vorgehe, kritisiert die Vereinigung Airports Council International Europe (ACI EUROPE) die neue Wendung als "Rückschritt" und "schweren Schlag". Schließlich haben unter anderem die Flughäfen in Spanien ordentlich Geld in die Hand genommen, um die neuen Geräte anzuschaffen - die Rede ist von acht Mal so hohen Kosten bei der Anschaffung und einem ebenfalls deutlich teureren Aufwand bei der Wartung. Zudem drohten verstärkt Staus an den Sicherheitsschleusen auf den Flughäfen, wenn Flüssigkeien wie auch Laptops separat untersucht werden müssen. Zumindest sollte die EU in Aussicht stellen, ab wann mit einer Lockerung der Handgepäck-Regeln zu rechnen sei.

Umbau am Mallorca-Flughafen

Die neuen Scanner am Flughafen von Mallorca werden im Rahmen einer großangelegten Umgestaltung des gesamten Terminals installiert. So wandert die Sicherheitskontrolle laut den Plänen vom vierten in den zweiten Stock, sodass die Wege für die Passagiere verkürzt werden. Der vierte Stock, der durch die Änderung mehr Raum gewinnt, soll um Geschäfte und Ruhezonen ergänzt werden. Die derzeit wenig genutzte Terrasse spielt dabei eine zentrale Rolle.