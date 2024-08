Der spanische Flughafenbetrieber Aena hat wegen der Situation am Airport auf Mallorca ein Krisen-Komitee einberufen, das bereits seit Donnerstag (15.8.) tagt. Man bemühe sich, den auf der Insel nach Dutzenden von gestrichenen Flügen gestrandeten Passagieren Lösungen anzubieten, heißt es in einer Pressemitteilung. Unter den betroffenen Reisenden sind neben ausländischen Urlaubern auch viele spanische Reisende.

Aena sei in Kontakt mit den lokalen Behörden und den Dienstleistern am Flughafen, wie etwa Restaurants und Parkhaus. "Sie stehen auf Bedarf jederzeit zur Verfügung", heißt es in der Mitteilung von Donnerstagabend. Viele gestrandete Passagiere beklagen sich über die Behandlung seitens des Flughafenpersonals.

Eingeschaltet hat sich auch der balearische Tourismusminister Jaume Bauzá. Die Regionalregierung verfolge die Situation "aufmerksam" und stimme sich mit dem spanischen Transportministerium ab, schrieb er auf dem Kurznachrichtendienst X.

Hotels bieten Betten an - insofern möglich

Auch der mallorquinische Hoteliersverband FEHM habe "von Anfang an" seine Hilfe angeboten. Die Kommunikation mit der Regierung und dem Flughafen sei durchgängig gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Situation sei nicht neu gewesen, so FEHM. Der Verband erinnert an die Thomas Cook-Pleite, die Pandemie, den Kriegsausbruch in der Ukraine und die FTI-Pleite. "Die Hotels haben den Urlaubern, die nicht nach Hause fliegen konnten, die Buchungen verlängert, insofern das möglich war."

Unterdessen hat das Transportministerium in einer Mitteilung die Vorwürfe von Ryanair zurückgewiesen, die zeitweilige Sperrung des Flughafens für eingehende Flüge am Donnerstag sei unnötig gewesen und habe die Probleme erst verursacht. “Hauptsorge und wichtigster Faktor bei den Entscheidungen ist die Sicherheit. Kritiken wie die von Ryanair, die das Ministerium und die Flugsicherung ENAIRE beschuldigt, übervorsichtig gehandelt zu haben, sind inakzeptabel. Die Interessen einer Fluggesellschaft werden niemals über der Sicherheit stehen", formulierte Staatssekretär José Antonio Santano.