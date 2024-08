"Der nächste Flug geht erst nächste Woche": Was die gestrandeten Passagiere am Flughafen erlebten

Das Flugchaos am Airport von Mallorca geht auch am Freitag (16.8.) weiter. Am dritten Tag in Folge fallen aufgrund des Unwetters Flüge aus, insgesamt waren es seit Mittwoch wohl über 200 Verbindungen. Andere haben stundenlange Verspätungen.

Die Lage war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag besonders kritisch, als mehrere Hundert Passagiere ihr Schlafquartier im Check-in-Bereich, vor dem Eingang der Sicherheitskontrolle oder am Durchgang vom Terminal zum Parkhaus aufschlugen, weil sie die Nacht am Flughafen verbringen mussten.

Am Freitagvormittag waren immer noch zahlreiche Urlauber in Son Sant Joan gestrandet, so wie eine Gruppe von jungen Männern, die auf knallig fleischfarbenen und türkisen Luftmatratzen im Durchgang zum Parkhaus Platz genommen haben.

Kein genauer Rückflugtag

Max, Nick und Hubert aus Stuttgart sowie Ilias aus Augsburg liegen auf den Luftmatratzen, in Bierkönig- und Megapark-Shirts sowie Fußballtrikots gekleidet, und harren der Dinge. Viel mehr tun können sie ohnehin nicht. "Wir hätten eigentlich am Donnerstag um 13 Uhr nach Baden-Baden fliegen sollen", erzählt Max.

Ryanair habe keinerlei Information zur Verfügung gestellt, durch Zufall erfuhr die Gruppe, dass ihr Flug gestrichen wurde. "Wir sind zu Ryanair an den Schalter, aber von Unterstützung war da keine Spur." Der nächste Flieger würde erst kommende Woche gehen, war die einzige Information, die man ihnen gab. Nicht einmal einen genauen Tag für den Rückflug konnten die Angestellten nennen.

"Wir sind dann zurück zu unserem Hotel an der Playa de Palma", erzählt Nick. "Dort war aber nichts mehr frei." Die Gruppe machte das Beste draus und war abends noch einmal in der Schinkenstraße unterwegs, bevor sie sich zum Schlafen in die Lobby des Hotels begaben. "Das muss man sagen, die Hotelangestellten waren sehr zuvorkommend und haben uns dort einen Platz auf den Sesseln eingeräumt."

Auf eigene Faust Rückflüge gebucht

Um fünf Uhr am Freitagmorgen begab sich die Gruppe wieder zurück an den Flughafen, wo dann ein Teil sogar einen Rückflug bekam, die anderen mussten allerdings weiter ausharren und buchten schließlich auf eigene Faust Ersatzflüge - die einen nach Friedrichshafen, einer nach Düsseldorf, ein anderer nach Berlin und wieder ein anderer nach Hamburg. "Teilweise haben die Flüge 400 Euro gekostet", berichtet Max. Aber das spiele keine Rolle - Hauptsache, man komme irgendwann daheim an. "Wir haben sogar nach Fährverbindungen geschaut, aber dort war ebenfalls alles ausgebucht."

Ein paar Schritte weiter an der Wand zur Sicherheitskontrolle haben es sich Sophia, Lisa, Lydia und Michael aus der Nähe von München bequem gemacht. "Ich habe drei T-Shirts und mein Handtuch aufeinandergelegt, sonst wäre der Boden viel zu hart", klagt Lydia. Seit fast 17 Stunden sind die vier nun am Flughafen. Ihr Flieger mit Marabu hätte um 20.40 Uhr am Donnerstag abheben sollen. Einen Ersatzflug mit Marabu hätte die Gruppe am Montag bekommen. "Das ist aber unser Geburtstag", sagen Sophia und Lisa. "Da wollten wir unbedingt daheim sein."

Eine Alternative zu einer Nacht am Flughafen habe es nicht gegeben. "Die Hotels waren alle ausgebucht. Wir hatten ein Airbnb gefunden, das dann plötzlich 10.000 Euro für die eine Nacht gekostet hätte", erzählt Sophia. Sechs Stunden lang suchten sie nach Flügen, die sie nach München bringen. "Wir haben zwischendurch alle möglichen Lösungen durchdacht: mit der Fähre fahren, schwimmen, ein Boot klauen, einen Privatjet buchen. Aber nichts war praktikabel", erzählt Sophia, die ihren Humor noch nicht verloren hat.

Erst einmal nach Norwegen

Der Ersatzflug nach München, der frühestmögliche, den die Gruppe gefunden hat, geht nun am Freitagabend um 20.40 Uhr und hat es in sich. "Wir fliegen erst nach Bergen in Norwegen, wo wir noch einmal zehn Stunden Aufenthalt haben. Von dort aus geht es dann am Samstagvormittag nach München weiter", sagt Lisa, die sich darüber freut, dass ihr von zahlreichen Mitreisenden Wasser angeboten worden sei. Überhaupt habe sich nachts eine Atmosphäre des Zusammenhalts am Flughafen gebildet.

Noch bitterer als ihr Fall sei aber der von einer Gruppe, die neben ihnen genächtigt hätten. "Sie saßen gestern Abend schon im Flieger nach Leipzig, als es hieß, der Pilot dürfe nicht losfliegen, weil er seine Arbeitszeit inzwischen überschritten habe", erzählt Lisa. So mussten alle wieder raus aus dem Flieger, erst am Freitagmorgen ging es in die Heimat zurück.

Mit drei Kindern unterwegs

Wieder nur zehn Meter weiter hat Familie Schnaller (Name geändert) aus dem Süden von Baden-Württemberg große Decken auf dem Boden ausgebreitet. Darauf sitzen die Mutter und die drei Jungs im Alter zwischen 7 und 12 Jahren. "Als wir gestern Mittag hier ankamen und die Leute auf dem Boden gesehen haben, dachten wir, das ist ja unwürdig. Die Menschen liegen da auf dem dreckigen Boden mit ihren Kleidern und Handtüchern. Ein paar Stunden später hatten auch wir diese Hemmungen verloren und haben unser Lager aufgebaut."

Die Familie wollte am Donnerstag um 14.35 Uhr mit Condor nach Friedrichshafen fliegen. Erst wurde der Flug verschoben, dann ganz abgesagt. Einen Ersatzflug bekam die Familie nicht angeboten. "Wir können uns hier an niemanden wenden, der Condor-Schalter ist geschlossen", erzählt die Mutter. Und telefonisch gehe auch nichts. "Wir befinden uns in einer ziemlich ausweglosen Situation, aber irgendwann ist dir alles egal", sagt sie.

Condor entschuldigt sich

Ihr Mann sei gerade wieder einmal unterwegs und versuche, mehr Informationen zu bekommen. In der Zwischenzeit vertreibt sich die Familie mit Uno-Spielen, Hörbüchern und in der Not auch mal am Handy die Zeit. Später versichert Condor, dass man alles Menschenmögliche tue, um die Urlauber schnell wieder nach Deutschland zu befördern.

Eine Sprecherin teilte mit: "Betroffene Gäste wurden von Condor oder ihren Reiseveranstalter informiert und auf den nächsten verfügbaren Flug umgebucht. Wegen der aktuell traditionell hoch frequentierten Sommerferiensaison ist es möglich, dass der nächste verfügbare Flug erst in den Folgetagen startet. Für diese Unannehmlichkeiten entschuldigen wir uns in aller Form bei unseren Gästen, können Ihnen aber versichern, dass Condor in enger Zusammenarbeit mit ihren Partnern sämtliche Optionen prüft, um ihre Gäste schnellstmöglich zurück nach Deutschland zu bringen.“

Ersatzflug auch gestrichen

Max aus Stuttgart rennt vorbei. "Unser Ersatzflug ist auch gerade gestrichen worden", ruft er im Vorbeiflitzen. Inzwischen sind zahlreiche Fernsehteams angerückt und interviewen die Urlauber auf dem Boden. Nach und nach stehen einige auf, packen ihre Sachen und gehen durch die Sicherheitskontrolle, weil sie nun doch fliegen können.

Nicht so Familie Nakot aus Oberhausen. Der Großvater Harald Nakot steht etwas orientierungslos vor einer größeren Ansammlung von Koffern, sein zweieinhalbjähriger Enkel rennt auf den Gängen herum, der Schwiegersohn versucht ihn zu bändigen. Kurz davor hatte er probiert, den Kleinen in einem provisorischen Lager aus Koffern und Decken zum Einschlafen zu bringen - erfolglos.

"Der Kleine ist völlig überdreht", sagt Harald Nakot. Immerhin habe das Kind in der Nacht einige Stunden geschlafen, er selbst und die anderen Erwachsenen hätten kein Auge zugetan. Um 19.20 Uhr hätte die Familie am Donnerstag eigentlich nach Düsseldorf fliegen sollen. Zunächst wurde Köln daraus, dann ging es ans Einsteigen, doch die Plätze waren alle besetzt, als die Nakots an der Reihe waren. "23 Passagiere durften nicht mit", erzählt Nakot. "Wir sind stinksauer und fühlen uns hilflos." Warum eine Familie mit Kleinkind nicht mitgenommen werde, verstehe er nicht. Und schon gar nicht, warum den Nakots ein Ersatzflug erst für Montag in Aussicht gestellt wurde. Der allerdings erst einmal nach Berlin führt. Von dort aus geht es dann nach Düsseldorf.

Immerhin eine Unterkunft bekommen

Seine Tochter und seine Frau gesellen sich dazu. Sie kommen gerade vom Eurowings-Schalter. "Man hat uns jetzt ein Hotel in Palma zugesichert", sagt die Tochter. Am Rückflugtag Montag sei wohl wenig zu rütteln, dafür gebe es nun immerhin eine Unterkunft. Und die sieht gar nicht mal schlecht aus, wie gleich auf der Website überprüft wird. "Da nehmen wir doch glatt die Junior Suite", sagt Tochter Nakot schon wieder etwas zuversichtlicher.

Wenige Stunden später meldet sich Eurowings zu dem Fall zu Wort. Die Airline habe allein 60 Flüge von und nach Mallorca streichen müssen. Eine Sprecherin lässt ausrichten, dass die Airline die "Unannehmlichkeiten der Familie Nakot sehr" bedauere. "Ein früherer Rückflug ist tatsächlich aufgrund der Kombination des massiven Rückstaus an Fluggästen durch die mehrtägige Gewitterfront und dem erhöhten Rückreiseverkehr zum Ferienende vor Montag nicht möglich", heißt es weiter. In einer anderen Mitteilung lässt Eurowings wissen, dass man gestrandeten Passagieren bis zu 150 Euro pro Nacht in einem Hotelzimmer zahle. Im Falle der Nakots sollte das reichen, das Hotel ist im Internet derzeit für 135 Euro pro Nacht zu haben.

Derweil bilden sich am Eurowings-Schalter lange Schlangen. Viele Passagiere verlangen Informationen, die die bemühten, aber überforderten Damen auf der anderen Seite der Plexiglasscheibe häufig nicht geben können. Ein paar Meter weiter bildet sich eine weitere, noch viel längere Schlange beim Check-in von Ryanair. Die Menschen stehen mindestens 40 bis 50 Meter vom Check-in entfernt bereits an. Auch am Nachmittag startet kaum ein Flieger in Palma nur halbwegs pünktlich. Bis die Folgen des Unwetters gänzlich beseitigt sind, dürfte es noch dauern.