Pia Backes und ihre Familie warten seit Mittwoch (14.8.) auf ihren Rückflug von Mallorca nach Deutschland. "Wir haben gegen 15.30 Uhr eine SMS von Condor bekommen, dass der Düsseldorf-Flug aufgrund des Unwetters gestrichen wurde", erzählt die zweifache Familienmutter der MZ. "Da wir eine Pauschalreise gebucht hatten, sollten wir uns an den Reiseveranstalter wenden."

Ab da spielten sich Condor Holidays und die Fluggesellschaft Condor gegenseitig den Ball zu. Die Gruppe war zu elft auf der Insel. Drei Familienmitglieder hatten von Anfang an bis Freitag (16.8.) gebucht. "Das war unser Glück", sagt Backes weiter. Schließlich musste nun nur für sechs Erwachsene und zwei Kinder dringend eine Unterkunft gefunden werden. "Zwei von uns, meine Mutter und mein Stiefvater, konnten bei ihnen im Hotel Sant Jordi an der Playa unterkommen", so Backes. Weitere Zimmer waren dort allerdings nicht frei.

Die Duisburgerin fragte bei zwei Hotels nebenan und bei zwei weiteren, die sie noch aus früheren Urlauben kannte. Keine freien Zimmer. Auch bei Booking gab es keine Angebote mehr für die Nacht auf Donnerstag (15.8.). "Das einzige wäre ein Hostel gewesen, in dem wir mit vier Fremden Leuten in einem Zimmer hätten schlafen müssen", sagt Backes.

Im Hostal Playa de Palma der Goodbye-Deutschland-Auswanderern Tamara und Marco Gülpen fanden sie, ihr Partner, ihr Vater und Bruder und die beiden Kinder von Backes schließlich doch noch Unterschlupf – zumindest für die erste Nacht. "Sie haben uns Betten für die Kinder dazugestellt und diese nicht einmal berechnet", sagt Backes, die für die Übernachtung 320 Euro gezahlt hat.

Überhaupt seien es ihre beiden fünf und acht Jahre alten Kinder gewesen, die die Stimmung während des Heimreise-Chaoses aufrechterhalten haben. "Wir waren die ganze Zeit nur besorgt darüber, wo wir unterkommen sollen", so Backes.

Unsicherheit geht weiter

Doch schon am nächsten Tag ging die Unsicherheit weiter, wann die Familie die Heimreise antreten kann. Der Reiseveranstalter schickte sie zum Flughafen. Sie müssten sich dort selbst nach Flügen umsehen, hieß es. "Am Donnerstag (15.8.) war das totale Verkehrschaos am Ballermann, ein unendlicher Stau. Selbst ein Taxi, das wir gebucht hatten, kam letztlich nicht", erzählt Backes, die dann auf einen privaten Fahrdienst umstieg, den sie über einen Kontakt bekommen hatte.

"Selbst der kam erst eine Dreiviertelstunde später", so die Urlauberin. Einmal am Flughafen angekommen, war der Kundenservice-Schalter von Condor nicht geöffnet. "An den Check-In-Schaltern sagte uns tatsächlich ein Mitarbeiter, dass zwar jemand vor Ort sei, aber keine Beschwerden annehme. Er selbst könne nichts für uns tun."

Als die Familie das Chaos am Flughafen mit eigenen Augen sah, war schnell klar: Hier will sie auf keinen Fall die Nacht verbringen, vor allem nicht mit zwei Kindern. "Es war die reinste Katastrophe, wie viele Kinder da herumgerannt sind und wie viele Eltern mit Gepäck auf dem Boden saßen. So eine Situation habe ich noch nie erlebt", sagt Backes. Immerhin: Vom Reiseveranstalter bekamen sie die Nachricht, dass sie für Samstag (17.8.), drei Tage später als vorgesehen, Flüge für die achtköpfige Familie buchen könnten.

Taufe verpasst und keine Medikamente mehr

Zudem galt es nun erneut, eine Unterkunft für acht Personen zu finden. Über Check24 fanden sie irgendwann eine für acht Personen, allerdings in Cala d'Or an der Ostküste und für ganze 2.400 Euro für zwei Nächte. "Das war noch das günstigste Angebot", so die 33-Jährige. Für die Taxifahrt vom Flughafen aus dorthin zahlten sie weitere 140 Euro, die für die Fahrt zum Flughafen am Abflugtag erneut fällig werden.

Besonders dramatisch: Backes' herzkranker Stiefvater stand plötzlich ohne Medikamente da. In Cala d'Or suchte die Familie daher einen deutschen Arzt auf, der ihm das Medikament verschrieb. Erst so konnte er das Rezept in der Apotheke einlösen, was die Familie mit Arztkosten und Kosten für das Medikament weitere knapp 300 Euro kostete.

Wer kommt für die Kosten auf?

Wer letztlich für die Kosten für die Verpflegung, die drei Übernachtungen und die übrigen Ausgaben aufkommt, ist noch unklar. "Beim Reiseveranstalter sagte man meiner Mutter, dass wir alle Rechnungen einreichen sollen, und sie das dann prüfen", so die Duisburgerin. In der Regel sollten sie die Kosten erstattet bekommen, hieß es weiter. Immerhin. "Falls nicht, habe ich kein Problem, zum Anwalt zu gehen. Wir haben eine Rechtsschutzversicherung", so Backes entschlossen. Was sie am allerschlimmsten finde: "Dass es die Verantwortlichen null gejuckt hat, dass wir mit zwei Kindern plötzlich auf der Straße standen."

Am Flughafen von Mallorca sind dieser Tage wegen gestrichener und verspäteter Flüge infolge des Unwetters Hunderte von Reisenden gestrandet. So langsam entspannt sich auch die Lage am Flughafen Mallorca. Am Freitagvormittag lagen noch um die 40 Grüppchen von Reisenden auf dem Gang zwischen den beiden Sicherheitskontrollen herum.